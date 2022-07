"Dia histórico" para a NATO, bombeiros com escusa de responsabilidade e outros destaques TSF

Jens Stoltenberg © EPA

Esta terça-feira é "um dia histórico", segundo o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A Finlândia e a Suécia têm agora o estatuto de "convidados" na NATO, após os embaixadores dos 30 países membros da Aliança Atlântica terem assinado os protocolos de adesão dos dois países, que terão de ser ratificados.

Na sequência do julgamento de um comandante pelos incêndios em Pedrógão Grande, cerca de uma centena de comandantes de bombeiros pediram escusa de responsabilidade em caso de incêndios florestais. A sugestão tinha sido feita pela Liga de Bombeiros Portugueses. O presidente da Liga, António Nunes, adiantou à TSF que cerca de cem comandantes já avançaram com o pedido de escusa.

Devido à crise nos aeroportos, a Deco pediu ao Ministério das Infraestruturas e a Autoridade Nacional da Aviação Civil para intervirem, de forma a acautelar os interesses dos passageiros afetados pelos cancelamentos de voos em Lisboa, cujo direito à assistência "não está a ser aplicado".

Mais de metade dos apoios já aprovados para ajudar as empresas a recuperar da pandemia serão enviados para o empresário Mário Ferreira. São 40 milhões de euros de um bolo total que não chega aos 80 milhões, mas o dono dos barcos de cruzeiros no Douro recusa que esteja a ser beneficiado.

No futebol, David Carmo já é jogador do FC Porto. O negócio já está fechado entre os dois clubes, tal como a TSF já tinha avançado, e na última noite o jogador também aceitou as condições oferecidas pela SAD dos dragões.

Ainda no Desporto, a TSF explica-lhe o que é o halo, o dispositivo de titânio que "salvou a vida" de Zhou Guanyu na Fórmula 1.

A chuva está prometida para os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda, com previsão de aguaceiros, granizo, trovoada e vento forte. Contudo, as temperaturas vão subir a partir de quarta-feira em Portugal continental, podendo atingir os 40 graus Celsius na quinta-feira em algumas regiões.