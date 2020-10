Dia Mundial da Alimentação: "É preciso voltar ao tempo dos nosso avós"

O azeite é o ingrediente por excelência da dieta mediterrânica © Maria João Gala/Global Imagens

A Dieta Mediterrânica é utilizada por muitos restaurantes que tentam manter as tradições antigas. Noélia Jerónimo é uma verdadeira embaixadora da Dieta Mediterrânica. Com a cozinha do seu restaurante, tem andado a mostrar maneiras de comer de forma saudável.

Não só em Portugal. "Pelo mundo, também. Já tenho feito algumas coisas fora do país e tento levar sempre aquilo que é nosso e trabalhar os nossos produtos", garante a chef de cozinha.

Noélia tem um restaurante em Cabanas de Tavira, mesmo à beira da Ria Formosa. Além dos produtos do mar, peixe e marisco que consegue adquirir à porta, utiliza os produtos frescos da terra, como legumes e fruta. No entanto, para esta cozinheira, há um ingrediente que é indispensável e a base de todos os seus cozinhados: o azeite. "Para mim, é o ex-libris da Dieta Mediterrânica", afirma. "Fomos muito influenciados pelos árabes que trouxeram a azeitona até nós e pela sua cultura", conta.

A chef, que já ganhou vários prémios, lembra que a Dieta Mediterrânica é única e bem mais saudável do que a de outros países. "Há tempos, tive aqui um chef com estrelas Michelin e ele contava que usam muitas manteigas, foie gras e tantas coisas dessas. O colesterol deles fica muito elevado", explica.

Noélia Jerónimo acredita que em Tavira, a cidade capital da Dieta Mediterrânica, a maioria dos restaurantes faz os possíveis por servir pratos saudáveis, sobretudo à base de peixe.

O segredo desta dieta, refere, é voltar um pouco ao tempo dos nossos avós. "A minha avó era ceifeira e lembro-me de que levava com ela um cestinho com amêndoas e figos. E isso bastava-lhe, era suficientemente nutritivo."

Para um almoço à base da Dieta Mediterrânica, o que recomendaria então a Chef? "Podia ser, para começar, gaspacho com figos e uma muxama de atum. Depois iríamos almoçar um arroz de sardinhas e terminávamos com uma sobremesa de tarte de alfarroba com amêndoa e gila", sugere, sorrindo. Um sugestão neste Dia Mundial da Alimentação.