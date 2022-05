Dia Nacional do Azulejo. PJ inaugura exposição com azulejos furtados e recuperados

Comemoram-se também os 15 anos do projeto SOS azulejo © Pedro Granadeiro / Global Imagens

Por David Alvito com Cátia Carmo 06 Maio, 2022 • 11:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Dia Nacional do Azulejo assinala-se esta sexta-feira e, para sublinhar a data, a Polícia Judiciária inaugura no edifício sede a exposição "Arte dos Quadradinhos", onde vão estar em exibição parte dos azulejos furtados e recuperados pela polícia. João Oliveira, diretor do Instituto da Polícia Judiciária e Ciências Criminais (IPJCC), explicou o papel de relevo da PJ na preservação deste património.

"Este dia foi instituído há cinco anos, exatamente através de uma resolução do Conselho de Ministros na qual a Polícia Judiciária teve, julgamos nós, um papel de algum relevo. Foi então criada uma alteração legislativa que dava mais ferramentas jurídicas no sentido da proteção do património português", explicou à TSF João Oliveira.

O diretor do IPJCC sublinha que o furto de azulejos é um crime que ainda existe muito em Portugal, em virtude do valor que esta peça tem no mercado internacional.

"É um crime que infelizmente existe muito, da competência da investigação da Polícia Judiciária, que se inscreve na dita área cultural e a PJ procura estar muito atenta. Deve ser sublinhado que o azulejo português tem cada vez mais procura no exterior, é cada vez mais uma marca identitária nacional e, portanto, isto amplifica aquilo que é a sua importância, o seu valor, não só cultural mas também pecuniário", acrescentou o diretor do Instituto da Polícia Judiciária e Ciências Criminais.

Ouça as declarações de João Oliveira à TSF 00:00 00:00

Esta sexta-feira comemoram-se também os 15 anos do projeto SOS azulejo, lançado em 2007 e coordenado pela Polícia Judiciária que tem o objetivo de prevenir o furto de azulejos e conservar o património azulejar do país.