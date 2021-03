Dia será de chuva, mas temperaturas sobem. Dois distritos chegam aos 29º

© Valery Hache/AFP

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje sob aviso amarelo o distrito de Faro e o arquipélago dos Açores, por causa da agitação marítima, e as ilhas da Madeira e Porto Santo, por causa da chuva.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo para Faro prolonga-se até às 00:00 de quinta-feira por causa da agitação marítima na costa Sul, com ondas sueste com 2 a 2,5 metros.

Nos Açores, o aviso vai manter-se até às 18:00 de hoje por causa da agitação marítima nas ilhas do grupo central (S. Jorge, Pico, Faial, Graciosa e terceira) e do grupo ocidental (Corvo e Flores).

Para a Região Autónoma da Madeira, os avisos por causa dos períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, acompanhados de trovoada, prolongam-se até às 12:00 de quarta-feira e abrangem não só a costa norte, como a costa Sul e as regiões montanhosas da ilha da Madeira, assim como a ilha de Porto Santo.

Para hoje em Portugal continental o IPMA prevê céu geralmente muito nublado com possibilidade de aguaceiros, vento de leste por vezes forte no Algarve e terras altas e uma subida da temperatura máxima.

Há ainda a possibilidade de presença de poeiras no ar, vindas do Norte de África, o que fez com que a Direção-Geral da Saúde tivesse alertado na segunda-feira para a "fraca qualidade do ar no continente", recomendando cuidados redobrados para a população mais sensível, como crianças e idosos.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 8º (Braga) e os 16º (Faro) e as máximas entre os 20º (Guarda) e os 29º (Leiria e Setúbal).