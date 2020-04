Diabéticos correm mais risco no que toca a mortalidade por Covid-19

© FRANCK FIFE / AFP

Por Sara Beatriz Monteiro com Carolina Rico 01 Abril, 2020 • 14:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os diabéticos são um dos grupos de maior risco em termos de mortalidade relacionada com o novo coronavírus, apesar de não terem mais probabilidades de ser infetados em relação a outras pessoas.

O alerta parte de José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que esta terça-feira participou na conferência de imprensa da Direção-geral da Saúde sobre a situação da Covid-19 em Portugal.

"Não existe evidência de diferença entre os vários tipos de diabetes" no que diz respeito ao risco de ser infetado com o novo coronavírus, sublinha. "Se a diabetes estiver bem compensada o risco [de contágio] é o mesmo da população em geral".

A recomendação é para que os doentes procurem controlar a patologia o melhor possível. "Quanto melhor for o controlo da diabetes melhor será o prognóstico", lembra José Manuel Boavida.

Procurando tranquilizar quem sofre desta doença, o responsável elogiou o apoio que tem sido dado aos diabéticos. "As equipas de saúde têm sido inexcedíveis" nas adaptações que fizeram em tão curto espaço de tempo para o seguimento deste doentes:

Há linhas de apoio via telefone, as consultas presenciais passaram a ser de telemedicina, estão a ser entregues medicamentos em casa de pessoas com diabetes - por parte de farmácias, câmaras municipais e pela própria Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, enumera.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19