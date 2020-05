Diário de um português em Wuhan: East Lake, O coração verde da cidade

Por TSF 05 Maio, 2020 • 11:48 Partilhar este artigo Facebook

Wuhan era, até janeiro passado, uma cidade praticamente desconhecida para o mundo, mas a pandemia do novo coronavírus definitivamente colocou-a num lugar de destaque.

Apesar do malfadado acontecimento, do seu bloqueio de 11 semanas e da sua luta contra o Covid-19, existem algumas coisas que tornam esta megacidade especial e atraente.

Além da icónica Yellow Crane Tower e da ponte sobre o rio Yangtze, Wuhan é também conhecida pelos seus inúmeros lagos.

Com mais de 30 km2 de tamanho, o East Lake não tem falta de beleza e significado. Como um dos maiores lagos urbanos da China, de algum modo representa a fusão entre o humano e a natureza.

Em 2019, o East Lake foi citado como o lago mais bonito da "cintura económica do rio Yangtze".

No entanto há 30 anos, as coisas eram bem diferentes.

O ambiente ecológico do lago foi severamente afetado devido ao rápido desenvolvimento urbano.

Nos últimos anos o governo local estabeleceu um plano de gestão, chamado de agua limpa, de forma a realizar a restauração ecológica do local.

Um projeto para a criação dum Passeio Verde foi lançado em 2015, numa tentativa de oferecer aos residentes de Wuhan um local aprazível e próximo da natureza.

Com quase 102 kms de extensão, o Passeio Verde do East Lake é constituído por diversos trilhos pedestres e ciclovias, oferecendo um espaço aberto para caminhadas, corridas e ciclismo. O circuito liga as principais áreas paisagísticas vizinhas do lago

Alinhado com a noção de desenvolvimento sustentável, o governo local adotou uma serie de medidas para melhorar continuamente o sistema ecológico do East Lake.

Desde então, é um ponto de atração para os habitantes Wuhan que sempre que podem, o procuram para os ajudar a relaxar da vida agitada da cidade, mergulhar na vegetação ou simplesmente dar um passeio.

A 8 de abril Wuhan levantou muitas das restrições impostas, o East Lake reabriu algumas das suas principais áreas paisagísticas.

Como em todos locais públicos, os visitantes só podem aceder àquele após exibição do código saúde, controlo de temperatura corporal e uso de mascara facial.

Apesar de distar cerca de uma hora e meia por metropolitano do local de onde resido, agora que também disponho do código de saúde, que até inicio da semana passada estava vedado aos estrangeiros, não perdi a oportunidade de ir até lá este fim de semana.

Mesmo sem ondas, gosto de olhar as suas extensas aguas e..."ver" um imenso Atlântico.

Mantenham-se seguros e saudáveis.

João Pedrosa em Wuhan (4 de Maio de 2020)