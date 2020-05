Diário de um português em Wuhan: Yellow Crane Tower, o símbolo da cidade

© cortesia João Pedrosa

A Yellow Crane Tower reabriu ao publico no passado 29 de abril, após estar encerrada durante 98 dias. O facto é "um mais um dos sinais que anunciam que a cidade está" a retomar a sua normalidade.

A Yellow Crane Tower é" um local panorâmico imperdível de Wuhan, capital da província de Hubei. Considerada uma das Quatro Grandes Torres da China, a edificação situa-se nas margens do rio Yangtze, no topo da colina da "Serpente".

A estrutura atual foi construída nos anos 80, do século passado, mas a torre tem existido em várias formas desde sua construção inicial que ocorreu durante o período dos Três Reinos (220 - 280 DC). A atual tem 51,4 m de altura e o parque envolvente cobre uma área de 3.2 km².

A sua aparência é" sempre a mesma quando vista de qualquer direção ou lado.

O seu significado cultural levou que fosse considerada um símbolo da cidade de Wuhan.

Escusado será dizer que é" uma das atrações turísticas mais populares da província de Hubei.

No topo da torre, e" oferecida aos visitantes uma fabulosa vista panorâmica do rio Yangtze (o maior da Ásia e o terceiro maior do mundo) da sua também icónica ponte e dos muitos arranha-céus de Wuhan.

O parque convidou diversos voluntários e trabalhadores da linha de frente no combate ao surto do novo coronavírus, incluindo entre outros, médicos, enfermeiros, policias e jornalistas, para uma cerimonia especial de abertura com o tradicional toque de 9 de badaladas do "Sino Auspicioso do Milénio" (de 21 toneladas), esperando que a cidade volte de uma vez por todas a" normalidade.

Aproveitando os dias do feriado do 1 de Maio, meti os pés a caminho e tentei visita-la.

Em boa hora tomei tal decisão, pois já a tinha percorrido em ocasiões anteriores, mas de todas as vezes deparei-me com a presença, quase claustrofóbica, de milhares de pessoas que nunca me permitiu aprecia-la devidamente.

Desta vez, talvez devido aos receios ainda existentes, o numero de visitantes presentes era muito reduzido.

Após "scanning" do meu código QR de saúde e verificação da temperatura, entrei no local e pude calcorrear tranquilamente muitas das áreas que estão abertas ao publico.

Subi ao alto da torre e desfrutei da visão clara e luminosa duma Wuhan que até" agora nunca tinha assistido.

Claro que não podia desperdiçar a ocasião de abordar o pesado sino para fazer jus ao seu majestoso nome e executar 9 grandes badaladas repletas de esperança num mundo mais luminoso.

Mantenham-se seguros e saudáveis.

João Pedrosa em Wuhan (5 de Maio de 2020)