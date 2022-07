Dias de calor extremo: recomendações a seguir e sintomas a estar atento

Conheça as principias recomendações da DGS para enfrentar as temperaturas elevadas e o que fazer em caso de golpe de calor, esgotamento ou cãibras.

Com praticamente todo o país sob aviso vermelho devido ao tempo quente e previsão de temperaturas acima de 40 ºC, a Direção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a adoção de medidas de proteção:

- Utilizar roupa solta, opaca e que cubra a maior parte do corpo (preferencialmente de algodão), chapéu (de preferência com abas largas) e óculos de sol com proteção ultravioleta;

- Procurar ambientes frescos e arejados ou climatizados. Se não tiver acesso a ar condicionado em casa ou no local de trabalho, visite centros comerciais, cinemas, museus ou outros locais onde possa permanecer durante pelo menos duas horas por dia;

- Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas;

- Utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e renovar a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina;

- Aumentar a ingestão de água ou de sumos de fruta natural sem açúcar;

- Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

- Fazer refeições leves e mais frequentes, evitando refeições pesadas e muito condimentadas;

- Evitar atividades que exijam grandes esforços físicos, como atividades desportivas e de lazer no exterior, e repousar frequentemente em locais à sombra, frescos e arejados;

- Escolher as horas de menor calor para viajar de carro. Se não tiver ar condicionado, não feche completamente as janelas, mantenha-se hidratado e, se possível, opte por fazer viagens longas durante a noite;

- Não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol;

- No período de maior calor pode tomar um duche de água tépida ou fria. Evite, no entanto, mudanças bruscas de temperatura (um duche gelado, imediatamente depois de se ter apanhado muito calor, pode causar hipotermia, principalmente em pessoas idosas ou em crianças);

- Dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, como crianças, idosos, doentes crónicos, grávidas, pessoas com mobilidade reduzida, trabalhadores com atividade no exterior, praticantes de atividade física e pessoas isoladas;

- Assegurar que as crianças consomem frequentemente água ou sumos de fruta natural e que permanecem em ambiente fresco e arejado. As crianças com menos de 6 meses não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta;

- Contactar e acompanhar os idosos e outras pessoas que vivam isoladas;

- Os doentes crónicos ou sujeitos a medicação e/ou dietas especificas devem seguir as recomendações do médico assistente ou do centro de contacto SNS 24: 808 24 24 24;

- Usar menos roupa na cama, sobretudo quando se tratar de bebés e de doentes acamados;

- Correr as persianas, ou portadas e manter o ar circulante para evitar que o calor entre dentro das habitações. Arejar a casa ao entardecer, quando a temperatura no exterior for inferior àquela que se verifica no interior;

- Não hesitar em pedir ajuda a um familiar ou a um vizinho no caso de se sentir mal com o calor.

A DGS recorda que a exposição a períodos de calor intenso, durante vários dias consecutivos "constitui uma agressão para o organismo" que pode provocar danos irreversíveis na saúde, ou inclusive levar à morte. Esteja especialmente atento a:

- Golpes de calor - perante sintomas que incluem febre alta, pele vermelha, quente, seca e sem produção de suor, pulso rápido e forte, dor de cabeça, náuseas, tonturas, confusão e perda parcial ou total de consciência deve chamar-se de imediato um médico ou ligar para o número de emergência 112 sob risco de complicações a nível do cérebro, rins e coração.

Até à chegada de ajuda médica, a pessoa afetada deve ser movida para um local fresco ou para uma sala com ar condicionado; refrescada com toalhas húmidas ou pulverização de água fria no corpo; arejada agitando o ar vigorosamente ou com um ventilador. Se a pessoa atingida não estiver consciente, não lhe tente dar líquidos.

- Esgotamentos - situação especialmente grave nas pessoas idosas e nas pessoas com hipertensão arterial, os sintomas incluem sede e suor intensos, palidez, cãibras musculares, cansaço e fraqueza, dor de cabeça, náuseas e vómitos e desmaio. A temperatura do corpo pode estar normal, abaixo do normal ou ligeiramente acima do normal. O pulso fica alterando entre fraco e rápido e a respiração torna-se rápida e superficial.

Deve ligar 112, deitar a pessoa afetada e levantar-lhe as pernas; mover a pessoa para um local fresco ou para uma sala com ar condicionado; refrescá-la com toalhas húmidas ou pulverização de água fria no corpo; dar a beber sumos de fruta natural sem açúcar e/ou bebidas contendo eletrólitos (bebidas para desportistas).

- Cãibras por calor - embora menos grave que as anteriores, as cãibras são especialmente perigosas em pessoas com problemas cardíacos ou com dietas hipossalinas (pobres em sal). Podem resultar da simples exposição a calor intenso, quando se transpira muito após períodos de exercício físico intenso e de uma hidratação inadequada só com água (sem substituição dos electrólitos perdidos na transpiração).

Caso sinta espasmos musculares dolorosos do abdómen e das extremidades do corpo (pernas e braços), deve parar o exercício, se for o caso, e descansar num local fresco e calmo; esticar os músculos e massajar suavemente; beber sumos de fruta natural sem adição de açúcar e/ou bebidas contendo eletrólitos (bebidas para desportistas); procurar ajuda médica se o problema persistir.