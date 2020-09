Dias de calor no Norte. Viana do Castelo e Braga sob aviso devido ao tempo quente

Igreja de Santa Cruz, Braga © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Os distritos de Viana do Castelo e Braga estão esta sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Estes dois distritos do continente vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado, apresentando períodos de maior nebulosidade na faixa costeira ocidental a sul do Cabo Mondego.

Está também previsto vento em geral fraco predominando do quadrante norte, sendo por vezes forte nas terras altas do quadrante leste no Norte e Centro até meio da manhã.

A previsão aponta ainda para a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e uma pequena subida da temperatura máxima na região Sul.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 14 graus Celsius (em Bragança, Porto, Braga e Leiria) e os 22 (em Portalegre) e as máximas entre os 25 (em Viana do Castelo) e os 36 (em Évora e Santarém).