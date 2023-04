Dias de muito calor. Semana arranca com subida das temperaturas, mas frio regressa na Páscoa

Esta semana terá temperaturas típicas de junho © Rui Oliveira/Global Imagens

Por Cátia Carmo 03 Abril, 2023 • 08:48

A semana que começa esta segunda-feira será de calor, com temperaturas típicas de junho. Os dias mais quentes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), serão quarta e quinta-feira, com as temperaturas máximas a chegarem aos 30 ºC no interior do país e a rondarem, no geral, os 26 ºC.

Nestes dias mais quentes prevê-se que a temperatura máxima em Santarém ronde os 30 ºC, enquanto em Évora e Beja vai rondar os 28 ºC.

Na sexta-feira regressam os valores mais típicos de março e abril, com as mínimas a descerem para os 24 ºC e céu um pouco nublado durante o fim de semana, podendo até registar-se alguma chuva no Norte e Centro de Portugal continental.

A Sul não deve chover, mas o céu deve manter-se nublado e as noites, à semelhança do que se prevê no resto do país, ficarão mais frias.