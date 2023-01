Dias de muito frio e neve: os conselhos da DGS para se manter quente e seguro

© Abedin Taherkenare/EPA

A depressão Fien vai influenciar o estado do tempo em Portugal continental até quinta-feira, com chuva, vento, queda de neve em vários distritos no norte e centro e muito frio em praticamente todo o país.

A Direção-Geral da Saúde deixa várias recomendações para enfrentar os próximos dias:

- Evitar a exposição prolongada ao frio e mudanças bruscas de temperatura;

- Utilizar várias camadas de roupa adaptada à temperatura ambiente;

- Proteger as extremidades do corpo utilizando luvas, gorro, cachecol, meias quentes e calçado quente e antiderrapante;

- Prestar atenção aos grupos mais vulneráveis (crianças nos primeiros anos de vida, doentes crónicos, pessoas idosas ou em condição de maior isolamento, trabalhadores que exerçam atividade no exterior e pessoas sem abrigo).

- Seguir as recomendações do médico, garantido a toma adequada da medicação para doenças crónicas, e se em caso de doença ligar para a linha SNS 24 (808 24 24 24).

Em casa:

- Manter a hidratação, ingerindo sopas e bebidas quentes e evitando o consumo de álcool, que proporciona uma falsa sensação de calor;

- Manter a casa quente, mas se utilizar braseiras ou lareiras garantir uma adequada ventilação das habitações e renovação do ar);

- Verificar o estado de funcionamento dos equipamentos de aquecimento;

- Ter especial atenção aos aquecimentos com combustão como braseiras e lareiras), que podem causar intoxicação devido à acumulação de monóxido de carbono e levar à morte;

- Evitar o uso de dispositivos de aquecimento durante o sono, desligando sempre quaisquer aparelhos antes de se deitar.

No exterior:

- Prestar atenção às condições do piso durante qualquer atividade física para evitar quedas;

- Evitar esforços excessivos e o arrefecimento do corpo;

- Na estrada, adotar uma condução defensiva devido ao risco de acumulação de gelo.