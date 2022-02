Dias de verão. IPMA espera "temperaturas acima da média" em Portugal

© Orestis Panagiotou/EPA

Por Dora Pires com Clara Maria Oliveira 21 Fevereiro, 2022 • 15:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante esta semana, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) estima temperaturas que podem chegar aos 26 ºC em algumas regiões de Portugal.

Maria João Frada, do IPMA, fala de "temperaturas acima da média" para esta altura do ano 00:00 00:00

À TSF, a meteorologista Maria João Frada admite que se tratam de "temperaturas acima da média" para esta altura do ano e, a partir desta segunda-feira "começam a contribuir para uma onda de calor", mas que será "um episódio temporário, entre os dias 21 e 23 e em alguns locais do norte até pode chegar ao dia 24" de fevereiro.

"Estamos a falar de valores de temperaturas máximas que variam entre os 19 e os 23 ºC", mas na zona do litoral oeste no centro e sul "podem chegar a valores na ordem dos 25, 26 ºC" e, em alguns locais, a meteorologista explicou que "além de as temperaturas estarem mais de cinco graus Celsius acima da média", podem estar, em alguns locais "sete, oito, nove ou até dez graus" acima do normal para esta época do ano.

A chuva que se espera "não vai mudar literalmente nada a seca que temos em Portugal", revela Maria João Frada, à TSF 00:00 00:00

Sobre os dias seguintes, espera-se "um aumento da nebulosidade" e "a única questão é saber se vamos ter precipitação ou não", diz Maria João Frada. Dia 24 "haverá uma descida significativa dos valores da temperatura máxima" e, depois, "poderá vir alguma precipitação fraca e dispersa na região sul" e, eventualmente, estender-se à zona centro e norte.

Portanto, a chuva que se espera "não vai mudar literalmente nada a seca que temos em Portugal" ​​​​​​e, a meteorologista concluiu que, quantos mais dias continuem sem chover "mais se agravará a seca, certamente".