Diplomata, estratega, intelectual: a primeira homenagem a José Cutileiro

Lisboa, 11/03/2020 - Decorreu hoje no Estúdio 4 da TSF a entrevista TSF DN, com José Cutileiro, diplomata, antropólogo e escritor (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida / Global Imagens

Por TSF 17 Junho, 2020 • 07:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, abre o primeiro painel (9h30); o dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, estará na abertura do painel de encerramento (15h30).

Na abertura, esta manhã, além do governante que tutela a principal entidade organizadora, o Instituto de Defesa Nacional (a que se juntaram o Instituto Diplomático e a TSF), estarão a diretora do IDN Helena Carreiras, os investigadores Carlos Gaspar (professor catedrático da Universidade Nova) e Ana Santos Pinto (ambos do Instituto Português de Relações Internacionais, tendo sido esta secretária de estado da defesa no primeiro governo de António Costa), num painel - Cutileiro, o estratega - que será encerrado pelo embaixador Bernardo Futscher Pereira, atual representante máximo do país em Marrocos, que foi chefe de gabinete de Cutileiro quando o homenageado diplomata foi Secretário-Geral da UEO (União para a Europa Ocidental), em meados dos anos noventa, embaixador em Dublin e assessor diplomático do Primeiro-Ministro, funções que já desempenhou na presidência da república durante os mandatos de Jorge Sampaio.

Às 11h30, com moderação da jornalista Isabel Lucas, o diretor-adjunto da TSF e companheiro de lides radiofónicas de José Cutileiro durante mais de quinze anos, Ricardo Alexandre, abre o painel dedicado ao intelectual.

Cutileiro publicou aquela que, ainda hoje, é uma das obras de referência da antropologia portuguesa, A Portuguese Rural Society (em português, Ricos e Pobres no Alentejo), resultante da sua tese de doutoramento em Oxford; traduziu livros (Honra e Vergonha: valores das sociedades mediterrânicas de J. J. Peristiany e A Evolução da Vida, de Frank T. Rhodes), publicou poesia (O Amor Burguês e Versos da Mão Esquerda), observou a sociedade portuguesa a partir de um alter ego que fez furor na imprensa portuguesa, A.B. Kotter (imprescindível a leitura de Bilhetes de Colares), escreveu anos a fio no Expresso (O Mundo dos Outros e in Memoriam), décadas após ter partilhado redação com Alexandre O"Neil, Luís Stau Monteiro e Alçada Batista na revista Almanaque, ter sido amigo de Sophia de Mello Breyner, Ruy Cinatti, Cardoso Pires e Francisco Sousa Tavares, depois de ter convivido com António Pedro, a quem chamava mestre, já regressado do Afeganistão onde viveu durante sete meses na adolescência e onde escreveu os seus primeiros ensaios (ainda inéditos mas com publicação prevista).

Publicou ainda um ensaio sobre o fim da Jugoslávia cujo processo de tentativa de paz co-liderou em 1992 (Vida e Morte dos Outros), um livro de reflexões resultantes das conversas com Ricardo Alexandre (Visão Global, Conversas para Entender o Mundo), os seus ensaios e notas em Abril e outras transições e, o último, já este ano, Inventário, desabafos e divagações de um cético.

Ao longo da sua vida, lecionou na London School of Economics, em Londres (onde foi, igualmente Conselheiro Cultural da Embaixada de Portugal) e no Institute for Advanced Studies, em Princeton, nos Estados Unidos.

Nesta sessão (11:30) dedicada à sua dimensão mais intelectual, estarão "presentes" (toda a homenagem é online, em formato webinar, com inscrição em www.idn.gov.pt), o escritor Bruno Vieira Amaral (o autor de As Primeiras Coisas, Hoje Estarás Comigo no Paraíso e Manobras de Guerrilha apresentou o último livro de Cutileiro), o historiador Ricardo Soares de Oliveira (autor do prefácio do mesmo Inventário e professor de Política Africana no departamento de Política e Relações Internacionais da Universidade de Oxford) e a antropóloga da Universidade de Évora, Ana Amendoeira, uma das impulsionadoras do doutoramento honoris causa que a instituição alentejana atribuiu, em 2015, a Cutileiro.

Augusto Santos Silva abre a sessão da tarde, dedicada a Cutileiro, o diplomata, moderada pelo embaixador José Freitas Ferraz (Instituto Diplomático), que contará ainda com os embaixadores Álvaro Mendonça e Moura (número dois de Cutileiro na áfrica do Sul e atual secretário-geral do MNE), Fernando Andresen Guimarães (foi conselheiro diplomático de Durão Barroso na Comissão Europeia e trabalhou, igualmente em Bruxelas, no Serviço Europeu de Ação Externa) e o atual embaixador de Portugal no Reino Unido, Manuel Lobo Antunes.

Um dia para celebrar e homenagear José Cutileiro, "uma vida cheia, um talento raro, um caráter superior", nas palavras de Ricardo Alexandre. Para a diretora do IDN, a investigadora Helena Carreiras, trata-se de prestar "um tributo, partilhando e discutindo as suas ideias, recordando a sua trajetória e, sobretudo, projetando para o futuro o legado que nos deixa".

A conferência pode ser acompanhada aqui, em TSF.pt.