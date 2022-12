Direção do Santa Maria demitida. Antiga bastonária dos farmacêuticos vai dirigir hospital

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Rico 06 Dezembro, 2022 • 13:29 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde decidiu demitir todos os diretores do Hospital de Santa Maria, avança a SIC Notícias.

Ana Paula Martins, antiga bastonária dos farmacêuticos, foi escolhida pelo diretor executivo SNS, Fernando Araújo, para presidir ao Conselho de Administração daquele que é o maior hospital de Lisboa, substituindo Daniel Ferro, que estava no cargo desde 2019.

A farmacêutica e professora universitária foi bastonária dos farmacêuticos durante seis anos. É militante do PSD e chegou a ser vice-presidente de Rui Rio.

Segundo adianta a SIC Notícias, Ana Paula Martins falou com Luís Montenegro antes de aceitar o cargo de presidente do Hospital de Santa Maria e já terá escolhido todos os membros que a vão acompanhar na administração.

Numa nota enviada às redações, o Ministério da Saúde confirma a substituição da direção do hospital e adianta que a nova estrutura inicia funções com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2023.

"A composição da restante equipa será, oportunamente, comunicada e seguirá a tramitação prevista, nomeadamente na CRESAP - Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública", acrescenta a tutela.

O jornal Público acrescenta que a substituição não está relacionada com longos tempos de espera nas urgências que se têm registado nos últimos dias, sendo que o Governo se limitou a não renovar o mandato da atual direção, que terminou oficialmente em dezembro de 2021.