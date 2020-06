Direção-Geral da Saúde corrige número de internamentos por Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos diários detetados de infeção © António Cotrim/Lusa

Por Cátia Carmo 05 Junho, 2020 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Afinal, nas últimas 24 horas registaram-se 421 internamentos pelo novo coronavírus e não 475, como foi avançado pelo boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, ao início da tarde desta sexta-feira. O número de internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos também estava errado, sendo 58 e não 64, esclareceu a DGS num comunicado.

"Na sequência da identificação de um erro de reporte de um hospital, apurou-se um número de internamentos hospitalares por Covid-19 que foi inferior ao hoje reportado no relatório de situação", pode ler-se na nota da Direção-Geral da Saúde.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais casos diários detetados de infeção com o novo coronavírus, com 89% dos 376 casos distribuídos esta sexta-feira por seis regiões.

No último dia foram registados dez óbitos, para um total de 1465 desde o início da contagem em Portugal, dois dos quais na região Norte, quatro no Centro e outros quatro na região de Lisboa.