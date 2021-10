Direito ao esquecimento vai abranger doentes com VIH, diabetes e hepatite C

Quem sofre de diabetes, VIH ou hepatite C terá tratamento igual no acesso ao crédito e nos contratos de seguros © Carlos Santos/Global Imagens

Os doentes com VIH, diabetes e hepatite C também vão ter direito ao esquecimento. O jornal Público adianta que o projeto de lei do PS, aprovado em maio, sofreu algumas alterações. O objetivo inicial era acabar com a discriminação no acesso aos seguros dos doentes que tiveram cancro. Agora, no texto definitivo, a medida estende-se a outros doentes crónicos.

Quem sofre de diabetes, VIH ou hepatite C também terá tratamento igual no acesso ao crédito e nos contratos de seguros. Acaba, assim, a discriminação destes doentes que têm muitas dificuldades para, por exemplo, comprar uma casa.

A questão começou por ser levantada por doentes que tinham recuperado de um cancro, que não conseguiam contrair um crédito à habitação, porque as seguradoras recusam fazer seguros de vida com quem sofreu uma doença oncológica.

O projeto de lei do Partido Socialista, que foi aprovado em maio, na generalidade, prevê que acabe essa discriminação com o chamado direito ao esquecimento, mas na especialidade o texto sofreu algumas alterações, alargando o direito ao esquecimento a "todas as doenças com risco de saúde mitigado".

Miguel Costa Matos, líder da JS, que avançou com a proposta, explica ao jornal Público que passam, assim, a ser incluídos doentes com VIH, diabetes e hepatite C, casos em que a doença controlada permite ao portador não ser discriminado no acesso ao crédito.

O PAN, que também apresentou propostas de alteração, faz uma referência explícita à hepatite C e aos doentes com deficiência, além dos doentes oncológicos. Lê-se na proposta que quem tiver superado situações de risco agravado de saúde, deve ter direito ao esquecimento, melhorando o acesso ao crédito e a contratos de seguro.

A lei vai ser aprovada esta quarta-feira, na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças. A votação final global está marcada para sexta-feira.