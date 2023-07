"Direito centenário." FESAHT acusa grupo Pestana de desrespeitar contratação coletiva

O Pestana Carlton Hotel Madeira, um dos hotéis do grupo Pestana © Artur Machado / Global Imagens

A Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal (FESAHT) acusa o grupo Pestana, o maior grupo hoteleiro português, de desrespeitar a contratação coletiva. Francisco Figueiredo, da FESAHT, garante que os feriados não estão a ser pagos e que o direito à alimentação em espécie não está a ser cumprido.

"É um direito centenário. No caso do grupo Pestana, eles oferecem sopa e fruta e depois oferecem os restos que sobram da comida dos clientes. O grupo Pestana pode dar o subsídio de alimentação, mas também tem de garantir o direito à alimentação em espécie", sublinhou à TSF Francisco Figueiredo.

No dia em que a Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal começa a quinzena de luta, Francisco Figueiredo explica o que leva à rua os trabalhadores da hotelaria e turismo.

"Salários miseráveis. Alguns trabalhadores, de entrada, recebem abaixo do salário mínimo. Depois o respeito pelas cargas horárias. Há trabalhadores que trabalham 12 ou 14 horas diárias. E a instabilidade dos horários. As empresas alteram todas as semanas os horários e os trabalhadores não conseguem organizar a sua vida pessoal e familiar", explicou o responsável da FESAHT.

Durante as próximas duas semanas, a FESAHT vai promover contactos com os trabalhadores à porta dos hotéis e com os clientes. Francisco Figueiredo considera que a recuperação do setor da hotelaria não se está a traduzir na atualização dos salários.

"O setor está num crescimento enorme. Os dados do INE mostram que estamos numa situação muito melhor do que em 2019. Portanto não há nenhuma razão para as empresas não pagarem salários dignos aos trabalhadores", defendeu.

Para o dia 28 de julho, a FESAHT tem marcada uma concentração de trabalhadores dos hotéis junto da secretaria de Estado do Turismo.