Diretiva da PGR "parece um atentado ao Estado de direito" e "politização clara"

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça, também se insurge contra a diretiva

O parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria-geral da República sobre relações hierárquicas concluiu pela possibilidade de a hierarquia modificar ou revogar atos praticados pelos procuradores titulares do processo, e determina que esta intervenção da chefia não figura nos autos do processo.

O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público já exigiu que a Procuradora-geral da República revogue a diretiva que reforça os poderes dos superiores hierárquicos. António Ventinhas alertou na quinta-feira que se Lucília Gago "não arrepiar caminho" e continuar na senda desta diretiva, promovendo um "poder absoluto, sem controlo, secreto e oculto", haverá a "curto prazo" um "divórcio completo" entre a PGR e os magistrados do MP.

Paula Teixeira da Cruz, antiga ministra da Justiça, também se insurge contra a diretiva que considera inconstitucional e um atentado contra o Estado de direito.

Em declarações à TSF, Paula Teixeira da Cruz considera que a PGR está a permitir uma perversão dos processos. "Isto já não é um Estado de direito, porque num processo tem que constar toda e qualquer intervenção. Parece um atentado ao Estado de direito. Que transparência?"

Paula Teixeira da Cruz apelida esta decisão como um "atentado ao Estado de direito".

"Com que transparência ficamos nos processos? A hierarquia intervém, cancelando diligências, ordenado diligências, e depois o processo torna-se um vácuo."

A antiga governante caracteriza esta decisão como "muito grave", já que "permite uma politização das magistraturas que para mim é inadmissível". Este é, para Paula Teixeira da Cruz, "um passo de politização clara".

"Eu não sei se está a haver cedência a interesses. A minha leitura é de que seguramente não se está a cumprir aquilo que está na Constituição. A partir de hoje ninguém sabe se um superior hierárquico intervém, não intervém e em que sentido."

Questionada sobre um possível afastamento de Lucília Gago, a antiga ministra mantém em suspenso: "Eu tiraria as minhas conclusões, mas a senhora procuradora-geral é que sabe."

A antiga ministra deixa em aberto se Lucília Gago se deve afastar voluntariamente.

"Tenho um feitio proativo, e, portanto, não me conformo com mortes, muito menos do Estado de direito democrático", admite. Nesse sentido, Paula Teixeira da Cruz apela a que os magistrados não deixem de lutar, sobretudo porque considera haver "um caminho de resistência que é preciso fazer, quer seja judicialmente, quer através do que o sindicato já anunciou fazer".