A jovem ativista Greta Thunberg desembarca esta manhã na Doca de Santo Amaro, em Lisboa, após atravessar o Atlântico em catamarã, no mesmo dia em que parte para Madrid para participar na cimeira do clima da ONU.

Veja em direto:

Greta Thunberg vai depois discursar perante a imprensa e pelas centenas de pessoas que a esperam, assim como Riley Whitelum, o comandante do "La Vagabonde", barco no qual fez a travessia de Hampton, no estado norte-americano da Virgínia, para Portugal, e Nikki Henderson, membro da tripulação e marinheira profissional.

A ativista sueca de 16 anos vai ser recebida pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e por jovens ativistas portugueses, assim como por deputados do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista "Os Verdes".

Greta Thunberg celebrizou-se em todo o mundo por ter iniciado no seu país as greves pelo clima, em protesto contra a falta de medidas políticas para fazer face às alterações climáticas.

A jovem sueca embarcou a 13 de novembro, de regresso à Europa, no "La Vagabonde", o barco de um casal australiano que deve chegar pelas 8h00 desta manhã a Lisboa. Greta deve partir de comboio para Madrid ainda esta terça-feira para Madrid, para participar na COP25, a cimeira do clima que junta representantes de quase 200 países.

Veja em direto:

Já em setembro, a jovem tinha atravessado o oceano de barco para participar numa cimeira sobre alterações climáticas em Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A jovem recusou viajar num avião, que polui, e optou por um barco à vela.