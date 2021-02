Diretor clínico do Hospital da Luz diz que todos os doentes são "tratados da mesma forma"

A colaboração com a equipa de médicos alemães tem corrido muito bem © Mário Cruz/EPA

Por Ana Sofia Freitas com Cátia Carmo 08 Fevereiro, 2021 • 17:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Rui Maio, diretor clínico do Hospital da Luz Lisboa, admitiu que a equipa de médicos alemães poderá ficar em Portugal mais tempo do que as três semanas inicialmente previstas. Tudo depende da evolução da pandemia.

"À partida serão 21 dias, mas poderá prolongar-se dependendo das necessidades. As condições existem. Isto insere-se numa colaboração entre o Hospital da Luz e o SNS. No fundo, nós e a equipa alemã estamos a colaborar com o SNS no sentido de aumentar a capacidade de resposta. Isto insere-se numa estratégia que temos vindo a desenvolver desde o início da pandemia", explicou à TSF Rui Maio.

Neste momento, esta unidade de saúde privada tem 35 camas de cuidados intensivos exclusivamente alocadas a doentes Covid e tratam todo o tipo de doentes, venham ou não do Serviço Nacional de Saúde.

Ouça a entrevista com Rui Maio 00:00 00:00

"Para nós, essa distinção não faz sentido. São doentes que têm de ser tratados quer sejam do SNS ou não, é-nos absolutamente indiferente. São tratados exatamente da mesma forma. Queremos é aumentar a resposta e colaborar neste esforço conjunto para tratar os doentes que necessitam", garantiu o diretor clínico do Hospital da Luz Lisboa.

Sobre a colaboração com a equipa de médicos alemães que está a trabalhar no hospital, o diretor clínico afirmou que tem corrido muito bem.

"São uma equipa, têm todas as condições para trabalhar de forma independente. Qualquer Unidade de Cuidados Intensivos necessita de todo o apoio hospitalar e precisam de imagiologia, patologia clínica e de outras especialidades. Estamos disponíveis, tivemos uma interação que tem sido muito frutuosa e uma colaboração de que estou convencido que vai correr de uma forma exemplar", ressalvou Rui Maio.

Os alemães ficaram verdadeiramente surpreendidos com as boas condições de trabalho que encontraram no Hospital da Luz. Não esperavam. Uma surpresa que, para Rui Maio, também foi bastante positiva porque dá uma boa imagem do país.

"No fundo demos as condições de que eles precisavam para tratar doentes em equipa, que era uma das condições que eles tinham colocado, não ficarem dispersos por várias unidades, e encontraram aqui as condições necessárias para que isso acontecesse", acrescentou o diretor clínico do Hospital da Luz Lisboa.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19