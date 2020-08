Diretor da ARS ameaçou médicos que denunciaram situação no lar de Reguengos

José Robalo confirmou ter ameaçado os médicos com a instauração de um processo disciplinar © Nuno Veiga/Lusa

O relatório da comissão de inquérito da Ordem dos Médicos ao surto ocorrido no lar de Reguengos de Monsaraz (lar da fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva), onde morreram 18 pessoas, assinala que José Robalo, diretor da Administração Regional de Saúde do Alentejo, ameaçou mais do que um médico, entre os que decidiram denunciar a falta de condições para prestar cuidados aos 84 idosos residentes.

O jornal Expresso, que teve acesso ao documento da Ordem dos Médicos, adianta que os clínicos foram ameaçados por José Robalo com um processo disciplinar. Uma semana depois da identificação do primeiro caso positivo de Covid-19, os médicos terão sido "informados", durante uma reunião com o responsável da Administração Regional de Saúde do Alentejo, de que "incorreriam em processo disciplinar" caso não se mantivessem a prestar os cuidados de saúde na instituição. No relatório da comissão de inquérito, a Ordem também realça que na reunião estiveram presentes representantes da Autoridade de Saúde Pública e do Agrupamento de Centros de Saúde do Alentejo Central.

No dia em causa, 24 de junho, os médicos continuaram a apresentar-se ao serviço, já com uma morte registada e 70 rastreios positivos no surto do lar. A confirmação de que não haveria as condições necessárias para a segurança dos idosos da instituição viria no dia seguinte, por parte do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Alentejo Central, que, apesar de reconhecer o que os médicos já haviam denunciado, continuou a solicitar que os profissionais de saúde perpetuassem os "cuidados possíveis" aos utentes infetados do lar.

Confrontado pelo Expresso, José Robalo confirmou ter ameaçado os médicos com a instauração de um processo disciplinar e comparou a situação com a recusa de qualquer clínico em atividade no Sistema Nacional de Saúde. O diretor da Administração Regional de Saúde do Alentejo admitiu também não saber se, naquele momento, estavam, ou não, reunidas as condições para que os cuidados fossem prestados.

Sobre o parecer do ACES, José Robalo diz não querer manifestar-se porque se trata de uma "avaliação técnica" feita pela saúde pública, mas ressalva que os médicos tinham instruções para encaminhar os pacientes para o Hospital de Évora sempre que necessário.

A 27 de junho, o diretor da Administração Regional de Saúde do Alentejo foi novamente alertado para a falta de condições no lar de Reguengos de Monsaraz, mas a vistoria foi realizada pelo ACES. Os alertas, aliás, teriam começado a 21 de junho e prolongaram-se no tempo, sempre com o aviso sobre a insegurança em que se encontravam os utentes perante aquelas condições. A 22 de junho, um "despacho ministerial" teria estado na origem da determinação de que os clínicos deveriam manter-se ao serviço na instituição.

Entre as queixas enunciadas estavam as "más condições" para realizar colheitas, a falta de espaçamento entre camas, a inexistência de material de proteção individual certificado e de líquido de desinfeção para as mãos, o calor excessivo, o lixo e vestígios de urina no chão e o mau cheiro. Relatos de doentes "acamados, desidratados e desnutridos", alguns a usar fralda, sem a medicação adequada, e muitos "desorientados", amontoaram-se. No pavilhão para onde foram transferidos a 2 de julho, as condições seriam melhores, mas subsistiriam as falhas de organização ao nível de chefias e hierarquias, a falta de material e de medicação.

O surto do lar de Reguengos de Monsaraz esteve na origem da discórdia entre a Ordem dos Médicos e a Administração Regional de Saúde, que acusava os profissionais de saúde de se terem recusado a continuar os cuidados de saúde aos idosos da instituição, apesar de várias vezes os clínicos o terem negado. O surto esteve também na origem da morte de 16 utentes, uma funcionária e um homem, contacto externo ao lar.

