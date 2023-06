"Projeto emblemático." Diretor executivo do SNS quer "criar maior bloco de partos do país" no Santa Maria

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo © Igor Martins / Global Imagens

O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, acredita que, com diálogo, tudo se vai resolver no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e sublinha a importância do projeto que vai nascer.

"Temos aqui um projeto que é um projeto emblemático. Criar o maior bloco de partos do país, o mais diferenciado. Vai ser feito um investimento elevado por parte do Serviço Nacional de Saúde, vamos ter excelentes condições já no próximo ano e, portanto, tenho a certeza de que com diálogo, com o envolvimento das partes, chegaremos seguramente à estabilidade e cumprimento deste enorme desafio, que é conseguirmos que as grávidas tenham no SNS o melhor atendimento possível", explicou Fernando Araújo.

O diretor clínico do departamento de ginecologia, obstetrícia e medicina de reprodução, Diogo Aires de Campos, foi afastado na semana passada e, na última sexta-feira, demitiram-se mais de uma dezena de chefes e subchefes da urgência deste departamento. Os médicos contestam o plano de obras no Santa Maria e o modo como foi planeada a transferência dos médicos para o Hospital de São Francisco Xavier.

No entanto, Fernando Araújo garante que o São Francisco Xavier dá todas as condições de segurança às grávidas.

"Foi delineado e construído para esse fim. Tem umas estruturas ótimas e aconselho-vos a visita. Os próprios profissionais sentem-se seguros e com qualidade. Temos aqui um plano que vai funcionar no verão enquanto as obras no Santa Maria vão decorrer e volto a referir: vão decorrer para termos um bloco de partos diferenciado, humanizado e seguro. Isso é que é a notícia mais importante para todos nós", assegurou o diretor executivo do SNS.