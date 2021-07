Diretora-geral da Saúde em isolamento após contacto com infetado

© Paulo Spranger/Global Imagens

A Diretora-Geral da Saúde está em isolamento profilático depois de ter tido contacto com um caso positivo de Covid-19, na passada sexta-feira, informa a DGS em comunicado.

"As autoridades de saúde que realizaram o inquérito epidemiológico consideraram estar perante um contacto de alto risco, dando cumprimento ao disposto nas normas da Direção-Geral da Saúde", lê-se na nota enviada à TSF. "Durante o período de isolamento, a Diretora-Geral da Saúde ficará em teletrabalho", acrescenta.

O comunicado recorda ainda que Graça Freitas "está recuperada da infeção por SARS-CoV-2" e que foi vacinada "há mais de 14 dias". Ora, com o esquema vacinal completo, a diretora-geral da Saúde ficará em isolamento durante 10 dias.

O mesmo aconteceu recentemente com o primeiro-ministro e, na entrevista à TSF e ao JN, Graça Freitas comentou os pedidos de esclarecimento por parte do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Foi um reparo pertinente porque, de facto, a ideia que as pessoas têm é que as duas doses da vacina são completamente efetivas. Mas, neste momento, nós ainda não temos tanta certeza sobre essa proteção. Ou seja, nós sabemos que duas doses mais 14 dias na maior parte das pessoas resultam e as pessoas estão protegidas. Mas ainda há uma percentagem que não fica imunizada. Portanto, ainda havendo aqui uma margem de incerteza, se há um contacto de alto risco, pelo princípio da precaução, as autoridades de saúde recorrem a um regime de isolamento, já não dos 14 dias, mas encurtado para 10 dias com dois testes", explicou.

Questionada se a infeção, que contraiu em dezembro do ano passado, lhe deixou alguma sequela, Graça Freitas admitiu que teve "durante umas semanas uma prostração e um cansaço que não eram normais".