Diretor Nacional da PSP admite que "não vai ser fácil" controlar milhões de pessoas durante JMJ

O diretor nacional da PSP, Magina da Silva

O diretor nacional da PSP, Magina da Silva, admite que "não vai ser fácil" controlar milhões de pessoas em Lisboa, quando a capital acolher a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), mas acredita que esta será também uma "grande oportunidade" para Portugal "mostrar mais uma vez" o que vale.

À margem da inauguração do Museu da Polícia de Segurança Pública, Magina da Silva defende que é preciso encontrar "equilíbrios" para que tudo corra bem, uma vez que a cidade de Lisboa, "que tem um milhão e poucos habitantes, passará a ter o dobro" da população.

"Não vale a pena estarmos a dizer que vai ser fácil. Não vai ser fácil. Teremos de encontrar equilíbrios entre a mobilidade, a segurança e também, esse princípio está subjacente, que é as pessoas que cá vivem, trabalham e visitam, que também seja possível moverem-se e fazerem a sua vida, com as limitações que inevitavelmente vão acontecer, por estarem o dobro das pessoas que Lisboa costuma ter", confessa.

O diretor garante ainda estar confortável com o plano de mobilidade que vai ser apresentado esta sexta-feira e sublinha que a PSP tem apresentado contributos. No entanto, o responsável máximo da PSP não esconde que a JMJ vai ser um desafio para a polícia, que terá a "fatia de leão do trabalho que aí vem".

"Estamos a 20 dias da JMJ, vai ser um grande desafio, que será também uma grande oportunidade para Portugal, para o nosso sistema de segurança interno, especialmente a PSP, porque será a PSP que terá a fatia de leão do trabalho que aí vem, portanto, é um grande desafio".

Com uma atitude otimista, Magina da Silva vê também aqui uma oportunidade para se criar "um grande evento".

"É uma grande oportunidade para, mais uma vez, mostrarmos o que valemos e será, não tenho dúvidas nenhumas, um grande evento e uma grande festa".