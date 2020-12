Graça Freitas testa positivo à Covid-19. Está em isolamento e com sintomas ligeiros

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas © António Cotrim/Lusa

Graça Freitas foi contagiada com o coronavírus e tem Covid-19. A diretora-geral da Saúde esteve em contacto com uma pessoa infetada, pelo que fez o teste à Covid-19, tendo o resultado sido positivo, confirma a Direção-Geral da Saúde (DGS), numa nota enviada a comunicação social.

"A Direção-Geral da Saúde informa que a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, testou ontem [terça-feira] positivo para a infeção por SARS-CoV-2, estando neste momento em isolamento", indica o comunicado.

De acordo com a DGS, Graça Freitas "manifesta sintomas ligeiros da doença".

Está agora em curso o rastreio de todas as pessoas com quem Graça Freitas esteve em contacto, para identificar quem poderá ter sido exposto ao vírus.

Também a ministra da Saúde, Marta Temido, e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Sales - com quem Graça Freitas faz, regularmente, as conferências de imprensa sobre a situação epidemiológica no país -, estarão a ser testados, de acordo com o jornal Expresso, que avançou inicialmente com a notícia.

A conferência de imprensa da DGS que estava marcada para esta quarta-feira foi cancelada.

Notícia em atualização

