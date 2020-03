Diretores e pais pedem ao Governo que encerre escolas

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por Paula Dias e Sara Beatriz Monteiro 12 Março, 2020 • 10:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas apela ao Governo que vá contra o parecer do Conselho Nacional de Saúde, encerrando as escolas preventivamente. Em entrevista à TSF, o presidente da associação, Filinto Lima, acredita que "um Governonão pode governar por pareceres".

"Eu apelo ao primeiro-ministro que tenha em conta o clima de ansiedade, de angústia que não é nada propício nas escolas. Apelo que, a par do parecer, ele tenha em conta esta situação. Um Governo não pode governar por pareceres. Qualquer ministério tem conselhos, ou seja, é muito fácil governar dizendo 'eu respeitei o parecer técnico do Conselho Nacional de Saúde Pública'. É muito fácil. A política é um pouco diferente. É assumir a gravidade da situação e tomar medidas, muitas vezes, contra pareceres que nos fazem chegar", defende.

No mesmo plano, o presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (CONFAP), Jorge Ascenção também acredita que seria preferível antecipar as férias da Páscoa por causa do novo coronavírus.

"Preferiríamos que as escolas encerrassem por antecipação do período de férias da Páscoa. Percebendo a situação e a evolução mesmo a nível internacional. A ter de encerrar as escolas, porque depois vão ter de acabar por encerrar conforme forem aparecendo casos, era preferível que fosse mais cedo e pudesse ser já, percebendo que esse facto teria alguma perturbação nas próprias famílias", remata.

O Conselho Nacional de Saúde recomendou esta quarta-feira que só devem ser encerradas escolas públicas ou privadas por determinação das autoridades de saúde. O Governo ainda não avançou se vai encerrar as escolas.