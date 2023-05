Diretores lamentam falta de "planeamento". Algumas provas de aferição terão de ser adiadas

A primeira prova de aferição em formato exclusivamente digital é a de Tecnologias da Informação e Comunicação, do 8.º ano © Maria João Gala/Global Imagens (arquivo)

Algumas escolas têm provas de aferição digitais marcadas para esta terça-feira, mas vão ter de adiá-las. É esta a convicção do presidente da Associação de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Ouvido pela TSF, Filinto Lima reitera que as instruções para as provas chegaram tarde demais, apenas no final da semana passada. Por isso, o dirigente escolar acredita que o adiamento é inevitável.

"As escolas prepararam-se a tempo e horas para que hoje pudessem iniciar as provas de aferição em formato digital, apesar da chegada tardia de algumas informações por parte do IAVE. Isso pode ocasionar que algumas escolas possam ter que adiar, em virtude do prazo concedido pelo IAVE ser um prazo, em muitos dos casos, inexequível", explica, adiantando que na escola onde dá aulas "está tudo pronto", mas neste estabelecimento "a prova não começa hoje". "Talvez já prevenindo alguma situação por parte do IAVE, nós optamos por começar mais tarde a aplicação destas provas de aferição."

Esta manhã, Filinto Lima chegou mais cedo à escola de Gaia, onde dá aulas, prevendo alguma confusão. O presidente da Associação de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas espera que este episódio sirva de lição para o futuro.

"Percebe-se que não houve o planeamento adequado em devido tempo, como acontece nas escolas em que tudo está planeado e tudo está calendarizado. Não podemos estar a trabalhar em cima do joelho. As escolas portuguesas não trabalham em cima do joelho e, portanto, nós queremos que isto seja uma aprendizagem para o futuro e que as informações cheguem às escolas no tempo devido", sublinha.

Problemas na instalação da aplicação para provas digitais

A primeira das provas de aferição em formato exclusivamente digital é a de Tecnologias da Informação e Comunicação, do 8.º ano. O início está marcado para esta terça-feira, mas a prova também pode ser realizada no próximo dia 26.

Durante o dia de segunda-feira, a Associação de Professores de Informática recebeu várias queixas relativas à instalação da aplicação para as provas de aferição digitais. A presidente da associação, Fernanda Ledesma, descreve alguns dos problemas.

"Nas últimas horas recebi algumas alguns prints com problemas de acesso ao servidor das provas e também alguns problemas com a criação de passwords e utilizadores na plataforma de gestão de toda esta situação. Mas vamos ver como é que corre. Hoje é o primeiro dia, provavelmente não vai haver muitas [provas], porque as escolas que teriam agendado para hoje, algumas devem ter adiado para os próximos dias para evitar a confusão. A partir de hoje é que vai ser o teste de força, digamos assim", afirma, em declarações à TSF.

Na segunda-feira, o presidente do IAVE garantiu que estão reunidas todas as condições para a realização das provas, mas Fernanda Ledesma não esconde o cepticismo.

"Eu tenho muitas dúvidas que as coisas corram plenamente bem. Eu gostava que tivessem corrido bem e que tivessem corrido com calma, mas tenho muitas dúvidas, porque ainda ontem o senhor presidente do IAVE veio a público dizer que qualquer miúdo instala a app, mas ele esquece-se que as escolas, como receberam o equipamento, têm de criar um administrador e os alunos não podem instalar a app nos computadores na maior parte das casas, tem que ser instalada nas escolas. Não é assim tão simples", acrescenta.

* Notícia atualizada às 09h13