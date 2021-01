Dirigentes escolares querem regime misto. "Há todas as condições para os alunos se manterem na escola"

"Há condições para o terceiro ciclo e secundário se manterem na escola" © Maria João Gala /Global Imagens

Por Manuel Acácio e Catarina Maldonado Vasconcelos 13 Janeiro, 2021 • 13:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Associação Nacional de Dirigentes Escolares defende uma solução mista entre o ensino presencial e à distância. Para Manuel Pereira, representante da associação, "há todas as condições para os alunos se manterem na escola, nomeadamente os alunos do pré-escolar, primeiro ciclo e segundo ciclo".

Uma abordagem híbrida prende-se, justifica Manuel Pereira, "por todas as razões e até pela necessidade que os encarregados de educação têm de ter os seus filhos na escola".

"Admitimos também que há condições para o terceiro ciclo e secundário se manterem na escola, mesmo pensando que, nesta fase tão complicada e difícil, pode ser necessário encontrar uma solução mista, isto é, em que os alunos possam ir à escola semana sim, semana não, ou dia sim, dia não, para evitar a sobrecarga nos transportes públicos e nas escolas", adiantou Manuel Pereira, ouvido no Fórum TSF.

Manuel Pereira, ouvido por Manuel Acácio no Fórum TSF, considera haver condições para manter alunos nas escolas 00:00 00:00

A Associação Nacional de Dirigentes Escolares assinala que o que deve ser feito, por isso, é garantir as condições necessárias em recinto escolar. Uma das medidas solicitadas pelos dirigentes escolares é a vacinação prioritária do pessoal docente e não docente dos estabelecimentos de ensino, sustenta Manuel Pereira.

"Precisamos que o Governo assuma, de uma vez por todas, que a classe docente e a que trabalha nas escolas são pessoas de risco, e é preciso que seja pensada a possibilidade de serem considerados prioritários no processo de vacinação", solicita o porta-voz da associação que representa os diretores das escolas. "A nós compete ajudar a defender o país, defendendo a economia e garantindo o bem-estar das crianças e dos jovens."

Ouça Manuel Pereira sobre a vacinação 00:00 00:00

Se os alunos do ensino secundário tiverem de ficar em casa, terão este ano mais computadores. O ministro da Educação revelou na terça-feira que foram encomendados mais 335 mil computadores, a juntar-se aos cem mil que já foram distribuídos.

Manuel Pereira confirma que as entregas ao secundário já foram finalizadas, para os alunos que beneficiam do escalão da ação social escolar. "O Governo já distribuiu todos os computadores aos alunos do ensino secundário, apoiados pela ação social escolar", mas "não cumpriu a outra parte, de entregar aos alunos do ensino básico", aponta Manuel Pereira. No plano do ensino básico, o processo já começou, mas grande parte do país continua de fora.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19