Discoteca Cristal em Lisboa encerrada esta madrugada em operação policial

04 Fevereiro, 2023

A discoteca Cristal, em Lisboa, foi encerrada esta noite, na sequência de uma intervenção policial que envolveu a PSP e a ASAE, durante a qual foi apreendida droga, disse este sábado à agência Lusa fonte da Polícia de Segurança Pública.

No âmbito do combate à violência em zonas de diversão noturna, foi "visado um estabelecimento de diversão, onde têm ocorrido algumas desordens", anunciou a PSP, em comunicado.

O cumprimento de um mandado de busca resultou na apreensão de pequenas quantidades de haxixe, heroína e ecstasy, segundo a polícia, que revistou cerca de 400 pessoas no interior do estabelecimento.

A ação teve a colaboração do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), da Autoridade de Saúde Alimentar e Económica (ASAE) e da Autoridade Tributária (AT).

"Foram levantados um auto de contraordenação por parte da AT, por falta de emissão de fatura, um por falta de controlo de acessos/contabilização de pessoas no interior e um auto de contraordenação por falta de condições de higiene no trabalho, que motivou a suspensão de atividade até nova fiscalização por parte da ASAE", precisou a PSP.