Dispositivo de combate aos incêndios "mantém todos os níveis de operacionalidade"

O Dispositivo de Combate aos Incêndios Rurais "mantém todos os seus níveis de operacionalidade", sem colocar em causa "a frente de trabalho" da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), assegurou esta sexta-feira o ministro da Administração Interna.

"O Dispositivo Nacional de Combate aos Incêndios Rurais, no âmbito da Autoridade Nacional [de Emergência e] Proteção Civil, mantém todos os seus níveis de operacionalidade", garantiu José Luís Carneiro.

Segundo o governante, "os cerca de 14 mil elementos, cerca de três mil viaturas e veículos, e todas as forças e serviços que contam, naturalmente, com uma solidariedade e com uma cooperação também com as autarquias do país, todos esses meios estão mobilizados e preparados sem colocar em causa aquela que é a dimensão e a frente de trabalho para a Jornada Mundial da Juventude", garantiu José Luís Carneiro.

O ministro falava aos jornalistas em Fátima (Santarém), onde foi conhecer o dispositivo da Guarda Nacional Republicana (GNR) no âmbito da JMJ, que contempla a deslocação do papa Francisco ao santuário, no dia 5 de agosto.

O governante adiantou que a JMJ conta, "entre forças e serviços que a proteção civil congrega, também até três mil elementos" que podem ser mobilizados para o evento.

Mais de um milhão de pessoas são esperadas em Lisboa para a JMJ, com o papa Francisco, de 1 a 6 de agosto.

O papa chega a Lisboa no dia 2 de agosto, tendo prevista uma visita de duas horas ao Santuário de Fátima no dia 5, para rezar pela paz e pelo fim da guerra na Ucrânia.

"Todas as forças e todos os serviços que contribuem com os seus planos autónomos de segurança para o plano global, que é coordenado pelo Sistema de Segurança Interna, e estamos a falar de 14 entidades que colaboram para o plano global da Segurança da Jornada Mundial da Juventude, estão todos devidamente preparados, devidamente articulados", declarou José Luís Carneiro.

Neste esforço destacou o trabalho do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Paulo Vizeu Pinheiro, "com todas as forças e serviços, e com vários ministérios que cooperaram", sobretudo, além da Administração Interna, Justiça e Defesa Nacional, "com a coordenação política da senhora ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares".

"O que me dizem é que estão prontos, estão mobilizados, estão com o máximo das suas forças e capacidades, preparados para que seja uma jornada bem-sucedida", acrescentou.