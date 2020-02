Distribuidores sem máscaras e desinfetantes para abastecer farmácias

A Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) não tem datas para a reposição dos produtos em falta © Photo by 🇨🇭 Claudio Schwarz | @purzlbaum on Unsplash

Ainda não foram confirmados em Portugal casos positivos do novo coronavírus, mas encontrar máscaras e gel desinfetante nas farmácias é já uma verdadeira dor de cabeça.

Depois da corrida das últimas semanas, provocada pelo aumento do número de mortes e infeções em todo o mundo, há vários estabelecimentos com as prateleiras vazias e a Associação de Distribuidores Farmacêuticos (ADIFA) não avança datas para a reposição dos produtos.

O secretário-geral da ADIFA, Nuno Cardoso, admite falhas no abastecimento e não arrisca datas para a reposição dos produtos.

Nuno Cardoso, secretário-geral da ADIFA admite falhas no abastecimento de produtos como máscaras e gel de higienização das mãos devido ao aumento da procura: "Não tendo stocks desses produtos não conseguimos satisfazer as encomendas das farmácias", refere.

Nuno Cardoso garante que a reposição dos stocks é uma prioridade mas recusa alarmismos.

O dirigente da associação garante que estão a ser feitos todos os esforços para abastecer as farmácias, mas recusa alarmismos.

"Estamos a fazer por nos abastecer junto dos nossos fornecedores habituais, mas neste momento não temos ainda previsão de reposição", admite Nuno Cardoso.

O secretário-geral da ADIFA considera que, nesta altura, o mais importante é relembrar as orientações da Organização Mundial da Saúde e da Direção-Geral da Saúde sobre a higienização das mãos e as medidas de etiqueta respiratória.