Distritos de Faro e Santarém sob aviso vermelho de precipitação até às 3h00

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta quarta-feira, os distritos de Faro e Santarém sob aviso vermelho para precipitação até às 3h00 desta quinta-feira.

Ao início da noite, o distrito de Lisboa também já tinha sido colocado neste nível de aviso, mas apenas até às 2h00.

De acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 23h40, havia mais de 190 ocorrências ativas em todo país, 98 destas ligadas a intempéries. Lisboa é o distrito mais afetado, com 60, seguido de Setúbal, com 26.