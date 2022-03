Divididos na política, unidos por São Jorge. Deputados regionais vão continuar na ilha

© AFP

Catarina Cabeceiras, Isabel Teixeira e Paulo Silveira são nomes conhecidos entre os jorgenses. Na legislatura que marcou a viragem do governo regional para o lado dos sociais-democratas, os três foram escolhidos pela população para os representar na grande câmara onde as preocupações dos açorianos ganham voz. Curiosamente, moram os três no concelho de Velas e, fora do palco da política, são até amigos. Têm cores políticas diferentes, mas estão unidos pela situação de instabilidade que a ilha vive.

Os parlamentares regionais estão na ilha desde o fim-de-semana, a participar nas reuniões diárias que têm servido para atualizar a situação na ilha. Encontramo-los depois de mais uma reunião diária com as autoridades locais que estão a monitorizar a situação sismo-vulcânica, em conversa, num ambiente descontraído, mas cujo tema é o mesmo dos últimos dias: os dias incertos que vivem e que parecem estar para durar.

© Rúben de Matos/TSF

O papel de proximidade

Assim que começou esta crise, os deputados regionais receberam um convite do Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, para acompanhar de perto a ação das autoridades. "Fomos convidados a estar presentes, dada a nossa proximidade à população. Disponibilizámo-nos logo. Estamos na linha da frente. É preciso tranquilizar as pessoas", diz o deputado Paulo Silveira, eleito pelo PSD, sublinhando que, no entanto, importa "estar alerta". "Não estamos a esconder nada. A informação é transparente".

Para a socialista Isabel Teixeira, a prioridade máxima passa por conseguir resolver o problema. "O que é urgente é esta situação passar, para que a normalidade da ilha volte, para que consigamos que a ilha progrida", destaca. "Estamos sempre ao lado da ilha de São Jorge e do povo em si", acrescenta ainda a eleita pelo PS.

Os deputados regionais reúnem-se uma semana por mês em plenário no Faial. A dinâmica do trabalho parlamentar é, por isso, muito diferente daquela que se verifica no dia a dia dos deputados eleitos para a Assembleia da República. Para já, não há grandes dúvidas sobre qual é o local onde devem estar: São Jorge é o local onde os três eleitos sentem que são mais precisos. "Crescemos, nascemos cá, e vivemos cá. E, por isso, estamos cá e vamos estar". Não sabem até quando.