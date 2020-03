DJ infetado. Linhas de apoio indicadas pela delegada de saúde "não funcionam"

Uma pessoa infetada com o novo coronavírus esteve num evento no Hard Club, no Porto © Amin Chaar/Global Imagens

Por Rute Fonseca 11 Março, 2020 • 14:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A delegada regional de Saúde do Norte, Maria Neto, apelou, na terça-feira, para que todos os que estiveram no Hard Club, no Porto, entrassem em contacto com as linhas telefónicas (220 411 170 ou 220 411 171) para obterem informações sobre como proceder. Cláudia Silva esteve na sala de espetáculos, na sexta-feira, com um grupo de amigos, e assim que soube da notícia tentou ligar, mas sem sucesso.

"Logo ao inicio da tarde, quando tivemos conhecimento, ligamos para as linhas fixas, estive a tentar até à 01h15 da manhã... Durante a tarde esteve sempre interrompido e à noite, já depois da meia-noite, tocava mas ninguém atendia. Hoje de manhã voltei a tentar, já fiz mais de 50 chamadas e continua interrompido. Uma amiga minha conseguiu entrar em contacto com a saúde 24 e disseram-lhe que devia ficar em casa, mas as indicações teriam que ser dadas através das duas linhas divulgadas para quem esteve naquele evento e teríamos sempre que ligar para essas linhas para receber instruções", disse Cláudia Silva.

"Já fiz mais de 50 chamadas e continua interrompido." 00:00 00:00

Apesar de não ter assistido ao espetáculo do DJ infetado com coronavírus, esteve numa outra sala do Hard Club, na mesma altura em que Marco Almeida atuava. Depois de dezenas de chamadas para as linhas de apoio disponibilizadas, enviou um e-mail, na terça-feira, para a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte. Sem resposta, decidiu telefonar, esta quarta-feira, para o número fixo da Administração.

"Expliquei a situação, aí passaram a chamada para a secção de saúde pública, registaram o meu número de telemóvel e passada meia hora recebi o contacto de um médico. A indicação foi que não era necessário estar em isolamento social, apenas teríamos que medir a febre duas horas ao dia até dia 20 e estar atentos a sintomas como dores de garganta, febre, tosse, diarreia ou cólicas. Se isso acontecesse teríamos que ligar para a Linha Saúde 24 para sermos encaminhados para um teste de despiste da doença", acrescenta.

"A indicação foi que não era necessário estar em isolamento social." 00:00 00:00

A TSF tentou ligar para os números disponibilizados para todos os que estiveram no Hard Club na sexta-feira possam obter informações sobre como proceder, mas os números estão sempre interrompidos. A TSF já pediu esclarecimentos à ARS Norte e à Direção Geral de Saúde (DGS).

Na sequência deste caso, o Hard Club do Porto decidiu colocar em quarentena todos os colaboradores que estiveram em contacto direto com o DJ que atuou naquele espaço e que está infetado com o novo coronavírus.

Apesar da situação, o Hard Club garantiu que vai manter o agendamento normal dos concertos, até indicações em contrário, seja por parte da própria DGS, promotores, bandas ou outras entidades.

LEIA AQUI TUDO SOBRE O SURTO DE COVID-19