Do café ao álcool, passando pelo peixe. DGS lança manual de alimentação para grávidas

Por Nuno Guedes 04 Março, 2021 • 10:58

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou um novo manual dedicado à alimentação na gravidez, bem como uma série de recomendações. A ideia é prevenir a obesidade e outras doenças mesmo antes do nascimento, através de um guia de nutrição para as mulheres.

A iniciativa é do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável da DGS sob o mote a "prevenção da obesidade começa na barriga da mãe".

Segundo a DGS, o manual inclui informação importante sobre o ganho de peso durante a gravidez, a ingestão de cafeína (máximo de dois cafés expresso) ou o álcool (totalmente desaconselhado) e outras questões frequentes entre as mulheres.

Foram acrescentadas recomendações para casos específicos, como por exemplo para gestações múltiplas ou para mulheres que seguem um padrão alimentar vegetariano.

Inclui também as mais recentes recomendações sobre macro e micronutrientes durante a gravidez e a lactação.

No ponto sobre o peixe, por exemplo, as recomendações propõem que as mulheres consumam até três porções por semana para evitar riscos associados à presença de mercúrio, limitando ou mesmo evitando o consumo de espécies de peixe com alto teor de mercúrio.

A DGS diz que trata-se de um documento de cariz essencialmente técnico, mas no final de cada capítulo ou subcapítulo é apresentado um resumo, em linguagem acessível para todos, com a informação a reter e com interesse para a mulher grávida.

Os três documentos ("Manual de Alimentação e Nutrição na Gravidez", "Guia com 10 Recomendações para uma alimentação saudável e segura durante a gravidez" e "Guia informativo sobre quais os nutrientes importantes para a mulher grávida?") estão disponíveis no site www.nutrimento.pt.