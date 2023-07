Do convento para a JMJ. Doce típico de Beja com 130 anos de história alimenta centenas de jovens

© Cristina Lai Men/TSF

A Jornada Mundial da Juventude está a ajudar o negócio da mais antiga pastelaria de Beja, no Alentejo, com 130 anos de história. Chama-se Luiz da Rocha, fica no centro da cidade e vendeu centenas de doces típicos à organização daquele que é considerado o maior evento da Igreja Católica.

António Leandro apresenta o doce típico de Beja - o porquinho doce - feito com "amêndoa, doce de gila e ovos, com cobertura de cacau e amêndoa".

"O porquinho nasce no convento, mas depois ele não saía das paredes do convento, e quem pegou nele para o comercializar cá fora, foi o senhor Luiz da Rocha", explica.