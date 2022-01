Documentos de extradição de Rendeiro com selo danificado, morte de Meat Loaf e outros destaques TSF

O ex-banqueiro João Rendeiro © Luís Miguel Fonseca/Lusa

Chegou a vez de Francisco Rodrigues dos Santos estar presente no Fórum TSF e responder às questões dos ouvintes. O líder do CDS assumiu que o partido é o mesmo de sempre, mas reconheceu também que as eleições de 30 de janeiro são uma "prova de vida". Rodrigues dos Santos fez um apelo ao voto aos próprios eleitores do partido, lembrando que o CDS, apesar de nunca ter ganho eleições, sempre garantiu soluções governativas para o país.

Após a primeira audiência sobre o processo de extradição de João Rendeiro para Portugal, ficou decidido que o antigo banqueiro vai continuar detido até à próxima sessão, que se realiza a 27 de janeiro. O juiz recebeu os documentos de extradição enviados por Portugal, mas o selo estava danificado. À TSF, a advogada de Rendeiro explicou que, agora, os documentos vão ficar sob custódia, considerando que "não são autenticados", porque "Portugal não os enviou nas devidas condições".

Ainda relativamente a João Rendeiro, o antigo banqueiro vai apresentar uma queixa às Nações Unidas devido à falta de condições da prisão onde se encontra detido.

Da justiça seguimos agora para a comunicação não-verbal na política. Em entrevista à TSF e ao DN, Irina Golovanova, autora do livro "O Poder dos Seus Gestos", analisou as duas semanas de debates e confrontos entre os candidatos às legislativas de 30 de janeiro.

Era uma lenda do rock. Morreu aos 74 anos o ator e cantor norte-americano Meat Loaf. As causas da morte ainda não são conhecidas. O seu álbum "Bat Out of Hell", uma colaboração com o compositor Jim Steinman e o produtor Todd Rundgren, é um dos mais vendidos da história dos Estados Unidos. Além da carreira de sucesso no rock, Meat Loaf teve também destaque em programas de televisão, filmes e comédias musicais.

Por fim, a Autoridade Tributária e Aduaneira voltou a alertar sobre o envio de mensagens falsas aos contribuintes. É o segundo alerta emitido só no mês de janeiro.