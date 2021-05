Doença das gengivas aumenta risco de morte por Covid-19

A doença das gengivas afeta cerca de 50% da população mundial © Rodrigo Cabrita/Arquivo Global Imagens

Por Rui Silva com Rita Carvalho Pereira 13 Maio, 2021 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As gengivas podem desempenhar um papel fundamental na transmissão do coronavírus da boca para os pulmões, onde pode provocar doença pulmonar. Um paciente que sofra desta doença tem três vezes mais probabilidade de ser admitido nos cuidados intensivos e nove vezes mais de vir a morrer de Covid-19, segundo uma investigação publicada na Journal of Clinical Periodontology.

A doença das gengivas é a sexta patologia mais prevalente no mundo, afetando cerca de 50% da população mundial, e está diretamente relacionada com a presença de doenças cardiovasculares e de outras doenças crónicas, como a diabetes e a hipertensão. A população obesa tem entre mais 50% e 80% de probabilidades de desenvolver a doença.

Em declarações à TSF, Susana Noronha, presidente da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes, sublinha o peso destes dados.

"A periodontite é das doenças crónicas não transmissíveis mais frequentes em humanos, tem uma prevalência extremamente elevada. Afeta cerca de 50% dos adultos, e desses 10% a 15% têm periodontite severa", nota. "Em Portugal, existe ainda um caminho para percorrer, principalmente naquilo que diz respeito à prevenção, à informação e a um diagnóstico precoce, para que se consiga tratar a periodontite, que pode levar, se não tratada, à perda de dentes."

A presidente da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes sublinha a alta incidência da doença periodontal 00:00 00:00

A especialista afirma também que é preciso acabar com mitos que subsistem relativamente às doenças das gengivas.

Susana Noronha desmistifica algumas das ideias criadas em torno desta doença 00:00 00:00

Um estudo da Universidade Fernando Pessoa, realizado no último ano, concluiu que a população adulta portuguesa está muito pouco consciente dos efeitos da nutrição no combate e prevenção da periodontite.

A doença periodontal requer tratamento profissional apropriado, sob pena de evoluir ao longo do tempo, com consequente perda de dentes, halitose, alterações estéticas e funcionais.