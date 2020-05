Doença inflamatória em crianças com Covid-19 é consequência ou coincidência?

Esta forma da doença vem ameaçar a ideia de que os mais novos estão a salvo de formas mais graves de Covid-19 © Angelo Carconi/EPA

Por Dora Pires 08 Maio, 2020 • 17:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É raro, é grave e é tratável. De resto ainda se sabe pouco sobre o que leva algumas crianças e adolescentes que tiveram contacto com o novo coronavírus a desenvolver uma doença inflamatória severa. Há cerca de uma centena de casos notificados no mundo, um está em Portugal.

Até ao momento não se sabe se é uma forma rara de Covid-19 ou se é uma resposta deficiente do sistema imunitário à presença de um vírus ou de outro agente infecioso.

Embora tratável e muito rara, esta forma da doença vem ameaçar a ideia de que os mais novos estão a salvo de formas mais graves de Covid-19. Mas também não há certezas de que os adultos estejam a salvo destes sintomas.

Nas últimas semanas, primeiro na Europa e mais recentemente nos Estados Unidos, com 85 diagnósticos em sete estados, os pediatras têm vindo a notificar estes casos raros. A maioria são crianças, mas também há adolescentes.

Em entrevista à TSF, a pediatra que coordena a Unidade de Infeciologia do Hospital D. Estefânia recusa falar do caso em Portugal para preservar a privacidade da criança e da família. Maria João Brito fala antes do pouco que se sabe sobre esta doença e do muito que ainda falta saber para podermos explicá-la.