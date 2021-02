Doente Covid com necessidade de oxigenação externa transferido de Lisboa para o Porto

Por Guilhermina Sousa 16 Fevereiro, 2021 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Um doente Covid-19 que precisa de oxigenação do sangue através de um equipamento externo vai ser transferido, nas próximas horas, do Hospital Garcia de Orta, em Almada, para o Hospital São João, no Porto.

Uma equipa do hospital portuense vai deslocar-se, esta terça-feira, até Lisboa, para preparar o doente, que precisa de ser submetido a um procedimento conhecido como ECMO (Oxigenação por Membrana Extracorporal), para fazer a transferência de forma segura e com todas as condições de segurança.

À TSF, fonte do São João explicou que os doentes que precisam deste tipo de assistência são muito críticos e que a oxigenação dos pulmões - e, muitas vezes, do coração - a partir de um equipamento externo é considerado o fim de linha em termos de Cuidados Intensivos.

A mesma fonte garante que este tipo de transferência é um procedimento relativamente comum e adianta que, desde o início da terceira vaga, a equipa ECMO esteve pelo menos três vezes em hospitais de Lisboa para transportar doentes Covid-19 até ao maior hospital do Norte.

A TSF tentou, sem sucesso, mais esclarecimentos junto do hospital Garcia de Orta.