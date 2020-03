Doentes com sintomas de AVC não recorrem às urgências por medo da Covid-19

© Tony Dias/Global Imagens

Por Rute Fonseca 31 Março, 2020 • 12:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cada hora que passa três portugueses sofrem um AVC e há um que não sobrevive. Hoje é o Dia Nacional do Doente com a AVC. A neurologista Liliana Pereira sublinha que esta continua a ser uma das principais causas de morte e incapacidade permanente em Portugal e afirma que por causa da COVID 19 há quem desvalorize sintomas e recuse pedir ajuda médica.



"Sei que as pessoas têm esperado mais tempo, com receio de vir ao hospital. É muito importante recordar que os tratamentos para o AVC são mais importantes nas primeiras horas. Continuamos a precisar que as pessoas liguem o 112. Ligar o 112 também é muito importante, porque alguns hospitais têm unidades dedicadas ao atendimento de doentes com sintomas respiratórios. Se as pessoas ligarem o 112 e houver uma pré-notificação do hospital que vai receber o doente, conseguimos organizar um circuito que não passe pelos doentes respiratórios para continuar a avaliar e a tratar quem sofre um AVC", adianta à TSF.



A Sociedade Portuguesa do Acidente Vascular Cerebral diz que nada indica que as vitimas de AVC têm maior risco de serem infetadas pelo novo coronavírus, mas sublinha que pertencem à população mais vulnerável: "De uma maneira geral as pessoas mais suscetíveis de terem um AVC são pessoas com fatores de risco vascular, como hipertensão, diabetes, tabagismo e alguns destes fatores cruzam-se com aqueles que levam a doença pulmonar e doença cardíaca. Se estas pessoas tiveram Covid-19 podem desenvolver uma forma de doença mais grave e precisar de mais cuidados."



Numa altura em que devido ao COVID as rotinas mudaram, é fundamental manter um estilo de vida saudável. A neurologista Liliana Pereira, embaixadora da SPAVC do Dia Nacional do Doente com AVC, diz que mais do que nunca é preciso estar atento aos mais velhos, distanciamento social não pode significar isolamento.



"Estamos a recomendar às pessoas, sobretudo aos idosos, que fiquem em casa e não sejam visitados pelos amigos e família, mas isso não significa que não se possam manter em contacto através de outras vias. Porque se a pessoa que sofre um AVC estiver sozinha e não conseguir falar, também não vai conseguir dar o alerta. É importante que quem está saudável e conhece estas pessoas com mais idade, que vão ligando para que saibam se estão bem", lembra.



Hoje assinala-se o Dia Nacional do Doente com AVC. Falta de força num braço, desvio da face e dificuldade na fala são sintomas de alarme, caso tenha um destes sintomas deve ligar de imediato para o 112.

"A Via Verde do AVC está organizada em Portugal para encaminhar os doentes rapidamente para os hospitais capazes de fornecer os tratamentos adequados. Tempo é cérebro, e está nas mãos de cada um agir o mais rapidamente possível", sublinha a SPAVC.