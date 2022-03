Doentes de Alzheimer reencontram memórias no Museu de Lisboa

Por Cristina Lai Men 23 Março, 2022 • 07:39 Partilhar este artigo Facebook

Chegam aos pares, quase todos na idade maior.

Isaurinha vem apoiada numa bengala e vai ficar sentada numa cadeira de rodas, mas os problemas de mobilidade não lhe afectam as recordações.

Maria Teresa vem com o marido Zé Luís.

Vira e José são outro casal.

Pedro e Maria de Lurdes pedem recato.

Em cada dupla, ou díade, como lhe chamam as organizadoras, há uma pessoa com demência e um cuidador. Durante o mês de Março, encontram-se todas as semanas no Museu de Lisboa, para o programa "Marcar o lugar - Encontros no Museu", uma iniciativa da associação Alzheimer Portugal, em parceria com o Museu de Lisboa e o MAAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia.

Filipa, psicóloga da Alzheimer Portugal, explica que o programa tem 10 participantes (cinco doentes e cinco cuidadores) e pretende tirar estas pessoas da rotina, promovendo actividades em conjunto.

Esta semana, no Museu de Lisboa, a sessão foi dedicada aos Santos Populares, em particular a Santo António.

Além de observar e discutir obras de arte, os participantes foram convidados a recuperar memórias e canções, escrever quadras e até dar um pezinho de dança.

A mediadora Ana Margarida admite que houve "momentos de grandes dificuldades", mas a experiência tem sido tão gratificante que a directora do Museu de Lisboa, Joana Sousa Monteiro, assegura que o programa "é para continuar".

Entre as pessoas com demência, Maria Teresa e Vira elogiam o programa e as mediadoras, lembrando que "ficámos muito sós, por causa da pandemia". Nestes encontros no Museu, "conhece-se gente", aprendem a "exteriorizar e socializar".

O ambiente é "excelente", acrescenta José, que promete "voltar com os netos" ao Museu de Lisboa.

No mês de Abril, as sessões serão no MAAT.

Os doentes e cuidadores interessados podem inscrever-se através da Linha de Apoio na Demência da Alzheimer Portugal: 96 360 46 26.

A participação é gratuita.