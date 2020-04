Doentes de Covid-19 recuperados estão a quebrar isolamento sem testes negativos

© Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Há doentes recuperados depois de terem tido Covid-19 que estão a sair do isolamento sem ter feito os dois testes negativos exigidos pela Direção-geral da Saúde.

O Jornal de Notícias adianta que são os próprios médicos que estão a dar alta aos doentes do novo coronavírus, seguindo orientações superiores.

Segundo a nova orientação dada por uma unidade de saúde pública da região Norte, consultada pelo JN, os doentes com Covid-19 podem deixar o isolamento depois de dois testes negativos ou 14 dias depois de terem desaparecido os sintomas.

O jornal conta que os laboratórios não estão a ter capacidade para fazer os testes que confirmam a recuperação do doente (na zona do Porto, as marcações estão a ser feitas para depois do dia 10 de abril) e como não conseguem marcar os testes, os doentes a recuperar em casa e que não têm sintomas há 14 dias pressionaram os médicos para deixar o isolamento.

A informação foi confirmada à TSF pelo secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, que diz ter conhecimento de doentes que estão a deixar o isolamento por indicação médica. Jorge Roque da Cunha espera que se trate de casos pontuais, mas lembra que "não se pode facilitar".

Os delegados de saúde acabaram por emitir a nova orientação, apesar da Direção-geral da Saúde insistir na realização de dois testes num intervalo de 24 horas - e só se os dois testes derem negativo é que o doente é dado como recuperado.

O subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, alertou mesmo para o facto de o vírus poder persistir na orofaringe dos infetados até aos 21 ou 28 dias, mesmo que já não se verifiquem sintomas.

Graça Freitas explicou esta quarta-feira na conferência de imprensa diária da DGS que esse é o motivo para justificar o facto do número de doentes recuperados (43) se manter inalterado há seis dias: só entra para as estatísticas quem tiver dois testes negativos.

