Mais 64 mortes e 4093 novos casos de Covid-19. Novo máximo de doente em UCI

Portugal contabiliza este domingo mais 64 mortos relacionados com a Covid-19 e 4093 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 4427 mortes e 294779 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 80838 casos, mais 770 do que no sábado.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS revela que estão internadas 3245 pessoas, mais 90 do que no sábado, das quais 536 em cuidados intensivos, um novo máximo desde o início da pandemia.

Os doentes com Covid-19 internados em UCI são mais sete que os contabilizados no sábado e superam o anterior máximo de 529 doentes, registado também no sábado.

* Noticia em atualização

