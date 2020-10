Dois anos, 60 países, 80 mil kms. Às voltas pelo mundo numa mini-moto

Day 105 - Greece 20 Countries 12500kms . I've been in Greece for about two weeks now and I couldn't be happier and more grateful to the Greek Motorcycle Federation (MOTOE) that is organizing my entire journey through this incredible country! Since the day I passed the Greek border where I was already expected to welcome, the hospitality has been unbelievable ❤️ All the motoclubs have offered me a hotel, a lot of food, a lot of drinks and a very good mood... always with phenomenal recession parties I am halfway through my journey in Greece and the stories are already countless... those who did not follow can see all in the saved stories of Greece... all the people, motoclubs, stories and adventures ✊ Thank you very much Greece, I feel at home ❤️ . Já estou à cerca de duas semanas na Grécia e não podia estar mais feliz e agradecido à Federação Grega de Motociclismo (Motoe) que tem organizado todo o meu percurso por este incrivel país! Desde o dia em que passei a fronteira Grega onde já me esperavam para dar as boas vindas, a hospitalidade tem sido inacreditavel ❤️ Todos os motoclubes me têm oferecido hotel, muita comida, muita bebida e muito boa disposição... sempre com fenomenais festas de recessão Vou a meio do meu percurso pela Grécia e as histórias já são incontáveis... quem não acompanhou pode ver nos stories guardados da Grécia todas as pessoas, motoclubes, historias e aventuras ✊ Muito obrigado Grécia, sinto-me em casa ❤️ ... #motorcycletravel #motorcycleadventure #mototravel #motoadventure #motorcycletouring #motorcycletrip #motolife #hondamonkey #hondamonkey125 #greece #hondamotospt #hondamotorcycles

