Dois anos de Covid-19 em Portugal: o que falhou e as lições a tirar

"Covid-19 em Portugal: a estratégia" é o título do livro que espelha o que aconteceu em Portugal e o trabalho feito durante a pandemia, assim como a estratégia para desconfinar. A obra é assinada por vários especialistas, nomeadamente do grupo de peritos que aconselhou o Governo português durante a pandemia da Covid-19. O livro está dividido em três partes, traça a linha diacrónica da pandemia, apresenta o método de trabalho e a estratégia para desconfinar o país depois da fase mais grave da doença em Portugal.

Raquel Duarte, pneumologista e uma das autoras do livro, explica que o objetivo é descrever o que aconteceu no país durante os últimos dois anos. "Tentamos por no papel estes dois anos de trabalho, o que se passou no país, o que foi decidido, as consequências das decisões. E agora porque ainda estamos em pandemia, vamos ter este ameaça ainda, outras virão. Precisamos aprender com o que correu bem, com o que correu mal, para assegurar que o futuro possa der melhor".

O livro está dividido em três partes e no final analisa o que falhou e as lições a tirar. "A necessidade de trabalharmos em conjunto, de ouvir várias áreas de saber. A necessidade de estarmos atentos ao que se vai aprendendo e trabalharmos em conjunto é a grande lição desta pandemia", diz Raquel Duarte. Sobre o que poderia teria sido feito de forma diferente, "temos que começar a trabalhar juntos mais cedo e sobretudo não termos trabalhado tão só para dentro do país, devíamos ter trabalhado a nível mundial. Assistimos a nível mundial a alguma iniquidade no acesso a testes de diagnóstico, no acesso a vacinas e isso em termos de humanidade foi a grande falha. A resposta poderia ter sido outra se tivéssemos trabalhado a nível mundial".

Raquel Duarte sublinha que a Covid-19 mostrou a importância do diálogo entre política e ciência. "Foi muito importante na resposta a esta pandemia ter havido diálogo entre ciência, política e comunidade... O termos conseguido trabalhar em conjunto, conseguido em conjunto avaliar o efeito peso da pandemia, o efeito e peso das consequências das medidas implementadas. A ciência na fase inicial era muito escassa e ter conseguido trabalhar em conjunto foi extremamente importante".

O livro "Covid-19 em Portugal: a estratégia" é assinado por Raquel Duarte, Felisbela Lopes, Filipe Alves, Ana Aguiar, Hugo Monteiro, Marta Pinto e Óscar Felgueiras. É publicado pela Fundação Mestre Casais e pela Universidade do Minho Editora em formato digital e em acesso aberto.

Sexta-feira é apresentado na Reitoria da Universidade do Minho, em Braga, numa sessão que contará com as presenças do primeiro-ministro e da Ministra da Saúde.