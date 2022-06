Dois anos depois, a azáfama regressa a Alfama. "Os Santos são melhores do que o Natal"

A cidade de Lisboa prepara-se para um mês de festa. A pandemia obrigou ao cancelamento dos tradicionais arraiais populares. Em Alfama, coração da festa lisboeta, fazem-se os últimos retoques. Entre residentes e turistas, já ninguém esconde o entusiasmo. Que comece a festa.

A música ajuda a antecipar o que aí vem. De uma coluna de som portátil, ouvimos a voz imponente de Maria Nazaré, interpretando a marcha "Olá Lisboa". Olga conversa com duas amigas e assume-se "deslumbrada" com a aproximação dos Santos. Nascida e criada no Bairro de Alfama há mais de 60 anos, a poucos dias do início da festa, já se instalou no Largo do Chafariz de Dentro, onde tem uma banca para vender ginjinha caseira.

"Faz-me falta muita animação. A pandemia foi boa, a gente aguentou-se também a ela. Não temo nada, a gente tem de morrer um dia, não temo nada", refere, recordando as primeiras memórias dos Santos Populares. "Antigamente, dormia-se nas ruas com as portas abertas, com as portas abertas, agora já não se faz isso. Não havia certas coisas que há hoje."

"Estou à espera de vender ginjinha, manjericos e o que calhar. Estou à espera daquilo que Deus me quiser dar", salienta Olga, que trabalha ao lado de Dina. Conhecem-se há décadas, mas Dina reside na zona do Castelo, freguesia de Santa Maria Maior.

Depois de dois anos sem música e bailes, Dina tem presente na memória as festas de outros tempos. "Morava num pátio ao pé do Castelo e fazíamos fogueiras, roubávamos os caixotes do lixo, antigamente eram em madeira, roubávamos às vizinhas e fazíamos fogueiras", recorda.

No outro tempo, os fatos dos marchantes eram feitos em papel colorido. Não havia o que há hoje. "Agora a festa é mais rica. Compram coisas fluorescentes para enfeitar e bandeiras", lembra Dina, que durante a pandemia, sem festa, ficava à janela a mirar a igreja.

"Não sei cantar fado. Punha-me à janela do quarto andar a ver passar, mas não se via ninguém. Gosto mais do Santo António do que do Natal. O Natal para mim é muito triste. Todos os anos vai faltando muita gente na família. Gosto muito do Santo António porque é muito alegre", sublinha Dina, que vive no Castelo há mais de 70 anos.

"Vivo ali desde os sete anos, comecei a namorar o meu marido, casei aos 14 anos. Tive uma filha aos 16, tive um aos 18 e tive outra aos 23 anos. Estive casada 48 anos. Foi o primeiro namorado e o último homem até hoje. Pode ser que agora aí no Santo António apareça aí algum alentejano".

© Guilherme de Sousa/TSF

Pelas ruelas que caracterizam Alfama já se veem as bancadas que irão alimentar quem por ali passar nos próximos dias, semanas. Avançamos pela rua de São Miguel e encontramos Ramiro, que também vende ginjinha numa pequena taberna, há mais de 40 anos. Ramiro confirma o entusiasmo.

"Há muita euforia. Tenho a certeza que vai ser uma loucura nas festas. As pessoas estão muito eufóricas. Tenho a certeza que vai ser uma grande festa. Oxalá que tudo corra bem", frisa o proprietário do pequeno estabelecimento, que alerta para a perda de identidade de uma festa "dos portugueses, para os portugueses".

"As festas de Alfama são os lisboetas, são os portugueses, são as pessoas de Portugal que visitam Alfama e estes bairros. Agora, envolvemos os turistas nisso, isso já é outra coisa", atira. "Dizia Amália: Lisboa não sejas francesa. E nós estamos a ficar mais francesas, ingleses do que portugueses."

Avançando nas ruas íngremes do bairro, o trabalho é muito. Preparam-se as mesas, montam-se as bancadas e dá-se o último retoque antes das visitas. É o caso de Domingos e Ilda. "Finalmente. Já não era sem tempo. É para dançar, comer e beber. Faz falta", exclama Domingos, que vai martelando o balcão. Ilda diz que faz falta "a brincadeira e o convívio" e por isso, este casal, vai ajudando a tia que vive no bairro há quase seis décadas. "As pessoas mais velhas sentem mais falta".

Por entre os trabalhos, ouvem-se os trolleys dos turistas. Neste bairro tipicamente português, há muitos estrangeiros que vêm à descoberta da história e dos melhores recantos para fotografar e mostrar nas redes sociais.

Subimos a um dos miradouros mais emblemáticos da cidade, o de Santa Luzia, encontramos turistas de todos os cantos do mundo. Veem o bairro de Alfama com o Tejo no horizonte. Dois guitarristas dão o ritmo do final de tarde e, nas colunas do miradouro, encontramos Charles. Viajou para Portugal desde o outro lado do mundo: a Austrália.

"Ouvi muitas coisas boas sobre Lisboa. Disseram-me que era linda e é mesmo. Estou mesmo a gostar. Há tanta história neste local", diz, sorrindo para o Tejo e para o pôr-do-sol.