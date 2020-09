Dois bombeiros feridos com gravidade em Proença-a-Nova

Incêndio está a ser combatido por 304 operacionais, apoiados por 98 veículos © LUSA

Dois bombeiros sofreram ferimentos graves durante o combate ao incêndio que lavra esta tarde no concelho de Proença-a-Nova, onde também um carro dos bombeiros ardeu, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco.

Fonte do CDOS de Castelo Branco disse à Lusa que o acidente, que envolve cinco bombeiros da corporação de Proença-a-Nova, ocorreu por volta das 15h00 e as causas ainda estão por apurar, desconhecendo-se para já se os bombeiros estavam dentro da viatura de combate a incêndios que foi atingida pelas chamas.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil precisou à Lusa que os dois bombeiros sofreram queimaduras de segundo grau e foram transportados pelo helicóptero do INEM para o hospital de Coimbra, mas estão "livres de perigo".

De acordo com a Proteção Civil, os outros três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e foram assistidos no local.

A fonte do CDOS de Castelo de Branco indicou que o incêndio que lavra desde as 13h43 no concelho de Proença-a-Nova tem uma frente ativa e está a consumir uma zona de mato, não estando a colocar em perigo aldeias ou habitações.

Este incêndio está a ser combatido por 304 operacionais, apoiados por 98 veículos e 11 meios aéreos. O comandante Francisco Peraboa contou à TSF que "neste momento, o incêndio mantém-se ativo com bastante intensidade, ainda não está a ceder aos meios de combate".

"As condições meteorológicas, o vento bastante forte e a própria orografia do território não está a permitir que as equipas tenham um trabalho mais eficaz. Vamos ter de aguardar pela próxima oportunidade, nas próximas horas", analisou o responsável do Comando Distrital de Operações de Socorro, que ainda revelou que os "esforços vão no sentido de salvaguardar pessoas e bens nas povoações mais próximas, que de momento não estão em risco".