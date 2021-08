Dois bombeiros são os últimos portugueses à espera de deixar o Afeganistão

Aeroporto de Cabul © Wakil Kohsar/AFP

Por Dora Pires com Sara Beatriz Monteiro 17 Agosto, 2021 • 12:23

Dois bombeiros ao serviço de uma empresa privada no aeroporto de Cabul são agora os últimos dois cidadãos portugueses à espera de deixar o Afeganistão. Ouvida pela TSF, a secretária de Estado das Comunidades, Berta Nunes, assegura que estes cidadãos nacionais estão bem, em segurança, e em contacto com as autoridades portuguesas.

"Apenas dois bombeiros portugueses enquadrados numa empresa estão a trabalhar no aeroporto e estão preparados também para serem retirados logo que possível e logo que possam ser substituídos", sustenta.

A secretária de Estado adianta que "o nosso embaixador em Islamabad está em contacto com eles e em contacto com a empresa" e acrescenta que os portugueses já têm todos os documentos para poderem "ser retirados logo que seja oportuno".

"Penso que não será daqui a muito tempo, porque a informação que temos é que estão a preparar-se para poderem sair", garante.

A operação de repatriamento dos portugueses está de resto concluída, com as pessoas que conseguiram sair esta segunda-feira estarão já nos Emirados Árabes Unidos.

"Os que estavam ligados à NATO já saíram ontem, bem como um outro que estava também no aeroporto numa empresa americana. Foram em voos organizados pelos Estados Unidos para o Dubai e para o Qatar. Também as nossas embaixadas localmente estão a acompanhá-los em articulação com os Estados Unidos", remata.