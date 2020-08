Dois concelhos alentejanos lideram aumento de casos de Covid-19 no país

© Martin Bernetti/AFP

Mora e o concelho vizinho de Montemor-o-Novo são, de longe, os dois municípios do país com maior aumento percentual de doentes com Covid-19 na última semana.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou nesta segunda-feira os números concelhios da pandemia, uma atualização que é feita uma vez por semana e que ajuda a perceber a evolução pelo país.

Ao todo foram perto de 131 os concelhos do país que registaram novos casos de Covid-19 na última semana, com destaque para Mora.

Os números do boletim da DGS ainda não incluem os últimos casos detetados, nas últimas horas, nesta pequena vila do Alentejo (o total já vai em 42), mas mesmo assim Mora passou de apenas 5 doentes para 36, ou seja, sete vezes mais que há uma semana.

Na lista de concelhos do país com maior crescimento da doença segue-se um concelho colado a Mora: Montemor-o-Novo, de 10 para 33 infeções, mais do triplo, valendo a pena recordar que é neste município que fica a freguesia de Ciborro onde a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, revelou esta segunda-feira que há um segundo surto de Covid-19, provavelmente associado àquele que atinge Mora.

Mora e Montemor-o-Novo são, de longe, os municípios portugueses onde a pandemia mais cresceu, percentualmente, no território português.

Sintra, Lisboa e Vila do Conde à frente em números absolutos

Se olharmos para números absolutos, sem ter em consideração o ponto de partida de doentes contados há uma semana, nem o número de habitantes em cada concelho, Sintra volta a estar no topo dos novos casos de coronavírus: mais 132 numa semana, ligeiramente à frente dos 131 do concelho de Lisboa.

Em terceiro lugar, destaque ainda, igualmente na última semana, para os 80 novos doentes em Vila do Conde, onde se sabe que existe um surto ativo, mas também os 62 de Vila Franca de Xira ou os 51 da Amadora e de Oeiras.